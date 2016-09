Bezúdržbová okna z přírodního materiálu

Lidé, kteří dnes staví rodinný dům či rekonstruují svůj současný dům, mají různé představy a sny o oknech, která by chtěli v těchto svých domech mít. Typickým ideálem je mít krásná okna z přírodních materiálů, skvěle izolující a hlavně taková, o která se nemusíte starat, tedy tzv. bezúdržbová okna. Takový je sen mnoha dnešních stavebníků, avšak pokud se nad tím zamyslíme, něco nám tu nehraje – přírodní materiál – dřevo a bezúdržbové? To je přece nemožné, to není logické!



Přesto dnes na trhu a to dokonce v České republice existuje produkt, který tyto dříve nepředstavitelné sny stavebníků o oknech naplňuje. Jedná se o novinku, vycházející z konstrukce tradičních a osvědčených dřevěných eurooken, vyráběných staletími osvědčenou stolařskou technologií čepovaných rohových spojů okna. České hlavičky toto okno vylepšili tak, že je skutečně bezúdržbové, skvěle izoluje a je opravdu vyrobeno z přírodních materiálů.



Jedná se o takzvaná dřevokarbonová okna



Pojem dřevokarbonová okna je poměrně nový. Jde o dřevěná eurookna vyrobená ze speciálního sendviče – zvenčí je na dřevěný základ nalepena lamela z modifikovaného termizovaného hranolu. Co si pod tímto pojmem představit? Jde o dřevěný hranol napuštěný výhradně přírodními oleji, vosky a živicemi a následně zahřátý, kvůli zapečení všech složek do struktury dřeva. Okno z tohoto materiálu je zvenčí absolutně bezúdržbové a díky přírodním materiálům i ekologické. Obrovská životnost bez jakékoliv údržby jasně hovoří pro budoucnost dřevokarbonových oken. Toto okno bylo snem mnoha zahraničních výrobců oken, především německých, ale až českým konstruktérům se podařilo najít ideální řešení a zavést okno do výroby.



Velmi zajímavá okna i s ohledem na cenu



Vzhledem k očekávanému výraznému nárůstu ceny ropy a energií, by měla také cena oken z hliníku či plastu neustále stoupat nahoru více než cena oken dřevěných. Například při výrobě hliníkových a plastových profilů tvoří téměř polovinu nákladů na jejich výrobu cena energií. Zajímavým výrobkem pro budoucnost by tedy rozhodně mohla být dřevokarbonová okna, která jsou ryze z přírodních materiálů, jsou ekologická, skvěle izolují a myslím si, že každému se s nimi bude příjemně, šetrně a hlavně zdravě bydlet...

