Česká kamna a kotle na pevná paliva

Technický pokrok ovlivňuje skoro všechny stránky životního stylu v moderním světě, vybavení domácností nevyjímaje. Ale je tady něco, co dobře fungovalo v minulosti po staletí, a neztrácí na své aktuálnosti ani v současnosti. Týká se to domácích spotřebičů na pevná paliva – sporáků, kamen, kotlů a sporáků se zabudovaným výměníkem, které lze používat k ohřívání, vaření a pečení pokrmů, ale také např. k ohřevu vody v bojleru a k vytápění dalších místností pomocí radiátorů, které jsou do systému napojeny. Právě sporáky se zabudovaným výměníkem jsou v dnešní době žádaným sortimentem, protože teplo z topeniště se využívá pro více účelů, a tím šetří i naši peněženku. Ve srovnání s moderními výrobky dnešní doby jsou sporáky na dřevo jednoduché a možná právě proto mají stále své kouzlo. Je nádherné, když se na chvíli zastavíte v dnešní uspěchané době a posloucháte praskání ohně a přijímáte teplo vonící dřevem.



Sporák na pevná paliva je spojen s přípravou pokrmů a tím pádem patří ke kuchyňskému vybavení. Především jeho schopnost vytápět poměrně velký prostor z něj činí slušný zdroj tepla. V kuchyních dnešních domácností můžeme vidět mnohokrát i dva sporáky najednou, sporák elektrický nebo plynový a právě sporák na pevná paliva. Ten míval často jen doplňující úlohu náhradního nebo víkendového spotřebiče, ale nyní v posledních letech jeho úloha znovu roste. Důvod je zřejmý - neustálý růst cen elektrické energie a plynu.

Článek si můžete přečíst ve vydání 4/2012 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Zaslání výtisku 1/2014 včetně všech výtisků z let 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

na dobírku za 300,- Kč (tato cena je včetně poštovného) si můžete objednat ZDE.



Předplatné s více než 50% slevou si můžete objednat ZDE.

Vydání 4/2013 si můžete v digitální podobě stáhnout ZDARMA na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Doporučuji:

Nábytek online

Pasivní domy

Rekonstrukce roubených staveb

Nízkoenergetické domy

Stavíme ze dřeva

Jak se staví dřevěný dům

Dřevostavby pro bydlení