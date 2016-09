České vytápění za českou cenu

Také vás již nebaví stále rostoucí ceny za plyn a elektřinu? Současný trend přivádí majitele domácností na myšlenku změny vytápění a přibývá tak poptávka po spotřebičích na tuhá paliva. Ty jsou schopny vytvořit nejen požadovaný výkon za rozumnou cenu, ale zároveň navodí i příjemnou atmosféru v interiéru plápoláním ohně a praskáním dřeva.

Voda nebo vzduch?



Teplovzdušné vytápění



• Předání tepla do vzduchu je zpravidla rychlejší než do vody, proto je také nárůst teploty v místnostech u teplovzdušného vytápění znatelnější.

• Závislost na elektrickém proudu, díky možnosti samotížného rozvodu teplého vzduchu, je prakticky minimální.

• Na druhou stranu se teplý vzduch nedá nikde akumulovat pro pozdější využití.



Teplovodní vytápění



• Teplá voda se lépe rozvede do celého domu bez větších ztrát a je možné jí akumulovat.

• Účinnost teplovodního spotřebiče je většinou vyšší než u teplovzdušného vytápění.

• Problém může nastat při výpadku proudu, kdy čerpadlo přestane běžet. Naštěstí se dnes již čerpadla připojují na záložní zdroj a krbové vložky vybavují chladícími smyčkami.

