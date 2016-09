Stavební firma Amabile staví poloroubené nebo případně celoroubené chalupy. Vzhledově odpovídající chalupám, stavěným v Čechách a na Moravě v 19. století, ale jejich interiér splňuje dnešní požadavky na dnešní trvalé bydlení.

A co na podlahu? No přece dřevo! Dopřát si komfortní pocit z poctivé dřevěné podlahy přesně šité na míru vašemu interiéru je snadnější, než by se mohlo zdát. A to i v případě, že je potřeba nahradit starou podlahu, ale je zároveň žádoucí zachovat její vzhled s historickou patinou a znaky ruční práce. Vícevrstvé dřevěné podlahy svými možnostmi i užitnou hodnotou překonaly podlahy z masivu a nabízí mimořádně širokou paletu povrchových úprav a zpracování. Český výrobce dřevěných podlah, společnost Princ parket je specialistou v tomto oboru. Produkuje dvou a třívrstvé parkety, které vyrábí dle přání zákazníka a umí uspokojit potřeby každého interiéru. Velmi zajímavou položkou v sortimentu jsou podlahy ručně opalované a také upravené do podoby léty opotřebené podlahy takzvaným postaršením. V kombinaci s ručním hoblováním a sražením hran vzniká povrch s dokonalým dojmem původní historické podlahy. Jednotlivé povrchové úpravy si zákazník může libovolně kombinovat, a vytvořit tak vlastní originál podle svých představ.

