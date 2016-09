Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Pochopitelně záleží na účelu, pro který je budujete. A také na péči, kterou jim věnujete při přípravě a návrhu, a dále po dobu jejich existence. Jedině tak mohou a budou moderní dřevěné stavby schopny splňovat všechny důležité požadavky na pevnost, stabilitu, životnost, úspory, standardy, komfort…

Naše cesta ke dřevostavbám byla prostá. Začali jsme architektonickou soutěží Dřevěný dům v roce 2008. Sice jsme nezvítězili, ale porota naše řešení ocenila. Po této první virtuální zkušenosti s celodřevěnou konstrukcí jsme připravili 2 projekty, které jsou v tuto chvíli ve stádiu územního řízení a stavebního povolení, realizaci předpokládáme od jara 2010. A protože se ze dřeva nemusí stavět pouze malé soukromé domy, bude to hned administrativní objekt... ze dřeva a v lese. A v nízkoenergetickém provedení. Co může být ekologičtějšího?

Všechny námi projektované domy, ať už dřevostavby, či stavby realizované klasickou technologií, připravujeme individuálně. Každý klient má jiné představy, jiné požadavky a jiný vkus. A kromě toho i jiný pozemek. My se snažíme každému navrhnout dům tak, aby svému majiteli sloužil, aby byl pevný a estetický. Hlásíme se tedy k Vitruviovi, pro kterého dobrá architektura splňuje 3 zásadní kriteria: 1- firmitas (je pevná, trvanlivá) 2- utilitas (je funkční, užitečná) 3- venustas (je estetická, krásná) To poslední kriterium je individuální, každému se nám líbí něco jiného, ale – věříme, že naše domy zaujmou. Kromě toho se snažíme i orientací domu na pozemku a ke světovým stranám, aby dům co nejlépe využíval přírodu a okolí, aby v něm bylo příjemně v zimě i v létě. Víme, že se toho dá dosáhnout technickými prostředky (třeba klimatizací), ale – proč? Vždyť není nutná, stačí správný návrh!

