Dřevo a jeho ošetřování

V posledních letech můžeme pozorovat opravdovou explozi ve využívání dřeva ke stavbě domů. Důkazem toho je stále rostoucí popularita skeletové konstrukce domu, tzv. kanadské technologie. Dřevo je jeden z nejpopulárnějších přírodních stavebních materiálů. Je pružné a pevné, ale jak dlouho si zachová tyto vlastnosti závisí od způsobu jeho ochrany před různými škodlivými vlivy.



Dřevo je materiál přírodního původu proto má vlastní přirozenou variabilitu, která se do jisté míry odráží v třídách dřeva. Nadměrný počet vad v dřevní hmotě ho diskvalifikuje pro použití ve stavebnictví. Tyto případy lze snadno vypozorovat a zamezit tak začlenění slabého dřeva do konstrukce. Mimořádné nebezpečí hrozí zejména v případě biologického napadení dřeva, které se zpravidla rozvíjí na špatně dostupných místech. Tento fakt zjistíme většinou pozdě a tím pádem přicházíme o možnost zamezení rozvoje škod v jejich rané fázi. Výskyt biologického napadení ve stavebnictví je ve většině případů způsoben lidskou chybou především ve stádiu projektování a provedení stavby. To, že se v posledních desetiletích preferovaly jiné druhy staveb, kde se dřevěné konstrukce až tak nevyužívaly, připravilo celé generace stavebních inženýrů o hlubší vědomosti ohledně dřeva a dřevěných konstrukcí. Stavební postupy dávných mistrů jsou zapomenuty a v dnešní době se musíme znovu učit o dřevě věci, které tito mistři znali už před staletími a předávaly se z generace na generaci.



Použitím správných zásad při projektování konstrukce zamezíme ve většině případů možnému vzniku biologické degradace dřeva. Ta zahrnuje různé druhy plísní, dřevních hub, bakterií, hmyzu atd. Každý biologický druh má svůj charakteristický způsob napadení, proto byly pro ochranu dřeva vytvořeny ucelené postupy a systémy. Ochrana dřevních konstrukcí by neměla být spojena s použitím toxických a pro životní prostředí rizikových látek. Existuje celá řada druhů chemických impregnací, které při profesionálním provedení zamezí vzniku problémů s biologickým napadením. Povrch dřeva je třeba chránit před biologickými hrozbami jak ze strany flóry, tak i fauny. Nejvhodnější jsou preparáty jež dovolují aplikaci jak na zdravé, tak i na již napadené dřevo.

S přesvědčením můžeme tvrdit, že trvanlivost skeletových staveb nezůstane pozadu za stavbami z tradičních zděných materiálů. Samozřejmě za předpokladu, že celý proces bude probíhat řízeně a stavby budou konstruovány s dodržením všech zásad stavebního umění. Tato podmínka musí být bezpodmínečně splněna.