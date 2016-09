Dřevostavba jako nástavba pro komerční účely

Mnohdy se stane, že je třeba rozšířit stávající provozovnu nebo objekt se službami. Potřebujeme přistavět, ale nemáme k dispozici vedlejší pozemek a nechceme stěhovat provozovnu (firmu) do jiného místa, protože tady nás už znají a máme svou „ZAVEDENOU“ adresu... Jak vyřešit tento problém?

Když máme k dispozici stávající přízemní (popř. patrovou) budovu, máme možnost objekt rozšířit o nástavbu. Ideální je zvolit lehkou dřevostavbu a to z více důvodů:



• je lehká a stávající objekt by nemusel unést tíhu zděné konstrukce

• její realizace je poměrně rychlá.



Když musíme sejmout střechu nebo krytinu přízemního objektu, je pro nás rychlost výstavby zásadním omezením. Musíme se snažit, aby možné riziko poškození spodní stávající stavby deštěm bylo co nejmenší.



• dalším kriteriem je hledisko ekonomické.



Celou budoucí nástavbu si předem připravíme ve výrobním závodě. Systém dřevostaveb má i při splnění přísných tepelně-technických požadavků minimální tloušťky stěn a tím umožňuje získat co největší využitelnou plochu.



• dřevěné stavební dílce (pokud použijeme velkoplošné stěnové prvky) nezabírají žádnou plochu na staveništi



Nemusíme provádět zábor, nemusíme díly nikde skladovat. Je možné provézt osazení jeřábem přímo z kamionu. To nám samozřejmě zase šetří čas i peníze za eventuelní zábor.



Při návrhu nástavby musíme samozřejmě provézt statické posouzení stávající stavby, popř. navrhnout taková opatření, aby se horní nová konstrukce vynesla do základů mimo objekt (např. vlastní podpory vně nebo uvnitř objektu).



Kromě statických a technických problémů, musíme rovněž řešit hledisko architektonické. Nová nástavba musí korespondovat s okolní zástavbou. A objekt by měl být rovněž něčím atraktivním. Vždyť řešíme stavbu pro komerční účely a je dobré, když si nás zákazníci zapamatují nejen pro naše služby, které nabízíme na vysoké úrovni, ale i proto, že se budova firmy odlišuje a že se líbí!



Jako příklad uvádíme uvažované rozšíření stávající zavedené lékárny v Říčanech u Prahy. Stávající lékárenské a zdravotnické zařízení je hojně využíváno, ale jeho kapacita a vybavení již nestačily. Vznikl proto návrh na nástavbu na stávajícím objektu. Náš atelier provedl návrh v moderním duchu se zachováním požadovaných funkcí a za použití moderních materiálů.

