Dřevostavba na střeše

Mnoho stavebníků musí řešit problém se zatékáním do rodinného domu vinou zestárlých živičných krytin na ploché střeše. Mnohdy dochází k poruchám i dobrých (např. plechových) střech vinou změn počasí v zimním období posledních let, kdy se střídají prudké mrazy a oblevy. Střechy mají ledovou krustu, která ničí krytinu. Jiní stavebníci řeší problém, že se rodina rozrůstá a je třeba přemýšlet o rozšíření domku. Jak tedy odstranit problém ploché střechy? Jak přitom zároveň rozšířit obytnou plochu domku?



Ideální možností je nástavba na rodinný dům formou dřevostavby ze sendvičových panelů. Výhody jsou nasnadě: rychlost výstavby, čistota realizace (zvláště, když se v dolní části domku trvale bydlí) a v neposlední řadě technické hledisko přitížení stávajícího objektu. Právě prohlídka statika a výpočet únosnosti stávajícího zdiva v suterénu (resp. přízemí) rozhodne, že dřevostavba, jako nástavba, je jediná možnost místo klasického nadezdění.



Projektant má pak vyřešen technický problém a zbývá mu navrhnout dispozici nástavby ve vztahu k umístění nového přístupu. Zde je možné využít stávajícího vnitřního schodiště a prodloužit ho do dalšího patra nebo navrhnout nové vnější samostatné schodiště. To se mnohdy uvažuje v případě, že se jedná o vznik samostatné bytové jednotky (většinou pro děti).



Architekt musí ještě vyřešit druhý úkol, když má navrženou dispozici požadovanou klientem. Musí skloubit hmotně a architektonicky vlastní nástavbu se stávajícím domem. Jedná se o návrh okenních otvorů tak, aby byly v souladu s dolním podlažím a hlavně také o citlivé hmotové řešení, aby nástavba korespondovala s okolím. Pokud by byl architektonický návrh nástavby dominantní, musí být použité materiály opravdu kvalitní.



Jako příklady uvádíme dva případy navržené naším architektonickým atelierem k realizaci nástavby na stávající rodinné domy v Praze. Systém dřevostavby přitom architekta nijak neomezil v návrhu a pro stavebníka znamenal finančně výhodné řešení a také ekologické, vzhledem k nízkým tepelným ztrátám.

