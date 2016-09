Falcovaný šindel na staré roubence

Roubené chalupy jsou typickým stavením prakticky ve všech horských oblastech naší republiky. Mají podobné charakteristiky. Pocházejí z minulého či velmi často z předminulého století. Jsou malebné a při opravě vyžadují cit i pokoru. Střechy jsou pokryty často eternitem, který v mnoha případech dosluhuje. Krovy mají často problém unést eternit, natož těžší krytinu.

Pojďme si ukázat opravu střechy na jedné opravdu staré roubené chalupě, která stojí ve sněhové oblasti, v krkonošské Rokytnici nad Jizerou. Snímky ukazují, že původní eternitové desky již dosluhují a „záchranné opravy“ u komína i hřebene nemohou zabránit průniku vody do objektu. Krov byl letitý, trámy podpíraly desky ve vodorovné poloze formou jakéhosi vlašského krovu. Lety došlo k deformaci. Majitel si přál krov zachovat, jednak kvůli historické hodnotě, ale i kvůli jisté malebnosti. To samé se týkalo dřevěného žlabu, který popírá veškeré moderní poučky o stavbě odvodňovacích systémů v horských oblastech, ale světe div se, pořád funguje. Na opravu byl zvolen Falcovaný šindel Prefa vyrobený z moderní hliníkové slitiny. Váží jen 2,3 kg/m2, barvou koresponduje s bílou fasádou a starým dřevem. Odolá větru, ledu i přívalovému dešti. Navíc tato krytina je opatřena protihlukovými úpravami a má záruku 40 let.

