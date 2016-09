Fotovoltaika v České republice

V současné době je velmi moderní trend - ohánět se slovy o ekologii. V reálném životě se tak ve skutečnosti děje velmi málo. Bohužel na tento trend doplatila i výstavba fotovoltaických elektráren v České republice. Fotovoltaické elektrárny, které měly v první řadě sloužit malým investorům, se staly výnosným podnikem na hektarových lánech pro velké investory.

Vrcholem nesolidnosti státu se stala zpětná změna zákona o obnovitelných zdrojích energie a následné zavedení dodatečné daně na větší zdroje i s rizikem mezinárodních arbitráží. Přičiněním politiků a medií se navíc všichni výrobci elektřiny ze slunce stali veřejným nepřítelem číslo jedna. To, že distributoři obecně nemají rádi domácí výrobce elektřiny, je vcelku jasné. Odebírají jim totiž zisky, a proto využili a využívají každé příležitosti, jak obnovitelné zdroje bojkotovat a blokovat.

Návratnost investice do FVE se pohybuje v rozmezí 6-9 let především v závislosti na pořizovací ceně a dále na orientaci celého systému směrem k jihu – tj. jeho účinnosti, energetických ztrát systému, případně ztrát způsobených výpadky a také na procentu vlastní spotřeby z FVE, neboli celkových úsporách v nákupu elektrické energie.



Proč stavět FVE s naší firmou Qnet CZ s.r.o.?



1. Dlouhá tradice firmy a zkušenosti s výstavbou solárních elektráren na střechách budov

2. Kvalitní komponenty – konstrukce výhradně hliník, nerez a beton, panely a měniče s dlouhou zárukou od renomovaných výrobců (minimálně 10 let)

3. Kompletní dodávka bez skrytých poplatků, garantovaná konečná cena

4. Individuální přístup ke klientovi během i po výstavbě, poinstalační podpora a poradenská činnost s výkazy, statistikami, fakturací a odpisy FVS

5. Záruční a pozáruční servis do 72 hodin, vysoké SLA provozu elektráren na úrovni 99,98 %

Článek si můžete přečíst ve vydání 3/2012 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Zaslání výtisku 1/2014 včetně všech výtisků z let 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

na dobírku za 300,- Kč (tato cena je včetně poštovného) si můžete objednat ZDE.



Předplatné s více než 50% slevou si můžete objednat ZDE.

Vydání 4/2013 si můžete v digitální podobě stáhnout ZDARMA na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Doporučuji:

Nábytek online

Pasivní domy

Rekonstrukce roubených staveb

Nízkoenergetické domy

Stavíme ze dřeva

Jak se staví dřevěný dům

Dřevostavby pro bydlení

Další články o stavbách ze dřeva