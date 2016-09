Hybridní ostrovní elektrárny u vašeho domu

Pro maximální efekt je vhodné kombinovat FV panely s malou větrnou elektrárnou, která může dobíjet akumulátory i v noci a především v zimním období, kdy je sluneční záření slabší. Tato kombinace se nazývá hybridní a při optimalizaci spotřeby rodinného domu a dobře navrženém systému téměř nepotřebuje zálohu pro případ výpadku ze sítě nebo záložního generátoru. Tento způsob bude od příštího roku nejvýhodnější a budeme ho zákazníkům nabízet v ryze ostrovním, nebo kombinovaném zapojení se sítí.





Článek si můžete přečíst ve vydání 3/2013 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Zaslání výtisku 1/2014 včetně všech výtisků z let 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

na dobírku za 300,- Kč (tato cena je včetně poštovného) si můžete objednat ZDE.



Předplatné s více než 50% slevou si můžete objednat ZDE.

Vydání 4/2013 si můžete v digitální podobě stáhnout ZDARMA na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Doporučuji:

Nábytek online

Pasivní domy

Rekonstrukce roubených staveb

Nízkoenergetické domy

Stavíme ze dřeva

Jak se staví dřevěný dům

Dřevostavby pro bydlení

Další články o stavbách ze dřeva

Pro stavbu FVE připojené do sítě běží poslední půlrok, kdy bude FVE podporována formou zeleného bonusu 2,44 Kč/kWh do výkonu 5 kWp a 1,88 Kč/kWh od do 30 kWp. V režimu zelený bonus je proplácena veškerá vyrobená elektřina a to i tehdy, když si ji sami v domě spotřebujete. Běžný RD dokáže ušetřit pouze 20-30 % z vyrobené energie, ve firmách je to 80-100 %. Vzhledem k růstu cen elektřiny bude po deseti letech platba za zelený bonus od distributorů (ČEZ, EON, PRE) méně důležitou a hlavní přínos bude spočívat v úspoře energie, kterou neodeberete ze sítě, ale sami si ji vyrobíte. Má-li být tento způsob úspěšný, neobejde se bez akumulace elektřiny.