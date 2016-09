Instalovat panely infratopení na strop?

Každý, kdo vytápí byt teplovodními radiátory, přímotopy nebo akumulačními kamny, umístěnými pod okny, má zkušenost s tím, že nejteplejší vzduch je u stropu a nejnižší teplota je u podlahy. Rozdíl teplot bývá 6 až 7 stupňů Celsia. Je to tím, že teplý vzduch ohřátý radiátory stoupá ke stropu, po ochlazení je vytlačován dalším teplejším vzduchem, který jednostranně proudí od radiátorů. Důsledkem tohoto způsobu topení je i černání záclon, zdí, vyšší prašnost.



Pokud topíte v místnosti infrapanely, které jsou připevněné elegantně na strop, teplo sálá rovnoměrně do místnosti, podobně jako teplo ze slunce. Sálavé teplo se šíří podobně jako světlo, ohřívá podlahu, stěny, nábytek a to dává dobrý pocit pohody a dýchání. Pocitově máte dojem, jako by místnost byla vyhřátá na 23 stupňů celsia a přitom vzduch má teplotu jen 20 stupňů. Prostorový termostaty, vždy jeden umístěný do každé místnosti, plynule regulují nastavenou teplotu.

Celý článek o panelech infratopení vyráběných a dodávaných firmou www.volf-infratopeni.cz vyjde ve vydání 1/2014 časopisu www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

