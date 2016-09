Interiér dřevostavby

Dřevostavby a nízkoenergetické bydlení si v současné době získávají stále více příznivců. Budoucí stavebníky láká stále více hlavně rychlost výstavby a tedy možného bydlení, výstavba z přírodních materiálů, úspora nákladů na bydlení, která se později nesporně promítne do rozpočtu domácnosti a plno jiných výhod, které si každý stavebník má možnost předem důkladně nastudovat. Jaký ale potom interiér do takovéto stavby? Ne každý stavebník si představuje bydlení v rustikálním stylu. Dnešní vzhled dřevostaveb plnohodnotně nahrazuje klasické stavění a to, že se jedná o dřevostavbu, nemusí být vůbec poznat. To dává možnost interiérovým firmám nabídnout velkou škálu možností, jak takový dům vybavit.



Firma ArkiTo s.r.o. vznikla v roce 1998 jako sdružení projektantů a realizátorů s dlouholetými praktickými zkušenostmi, a od roku 2003 je právnickou osobou. Za tuto dobu zde bylo vytvořeno velké množství interiérů různých stylů, vždy dle přání zákazníka, které mohou být jak stylové, se zděnými prvky a obklady, tak v klasickém provedení v kombinaci masivu a dýhy nebo i veskrze moderní. Návrháři firmy zpracují jakkoliv velký interiér domu, lze si zvolit jednu místnost, nebo celý sladěný interiér. Součástí návrhu může být řešení prostorových dispozic, úprava pro půdní vestavbu, návrh možných stavebních úprav pro získání zajímavějšího a funkčnějšího prostoru. Řešíme úpravy elektroinstalací nebo změny rozvodů tak, aby odpovídaly novým dispozicím.

Článek si můžete přečíst ve vydání 1/2012 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Předplatné s více než 50% slevou si můžete objednat ZDE.

ZDARMA si můžete ukázkové vydání stáhnout

v digitální podobě na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Doporučuji:

Nábytek online

Pasivní domy

Rekonstrukce roubených staveb

Nízkoenergetické domy

Stavíme ze dřeva

Jak se staví dřevěný dům

Dřevostavby pro bydlení

Další články o stavbách ze dřeva