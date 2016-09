Izolace z ovčí vlny zahřeje

Je určena pro použití ve vnitřních a vnějších konstrukcích pozemních staveb, ideální do dřevostaveb, roubenek, ekologických domů. Největší předností ovčí vlny je schopnost absorpce vlhkosti (udržuje až 30 % !), dále čištění vzduchu a částečně i akustické izolace. Vydává sorbční teplo. S vlhkostí neztrácí izolační vlastnosti. Důvod? Základním stavebním prvkem vlákna je totiž hydrofobní bílkovina. Bílkovinové vlákno navíc odpuzuje plísně, takže ovčí vlna nemusí být na rozdíl od jiných přírodních izolací antimykoticky ošetřena. Další jistotou je vysoká teplota samovznícení (cca 580 stupňů C, přičemž k samovznícení dřeva dochází při 270 stupňů C); při vzniku požáru vlna nehoří, škvaří se, neodkapává a neprodukuje toxické plyny. Surovinou pro výrobu izolačních materiálů je ovčí vlna získaná stříháním živých ovcí. Vlna však musí být vyprána a ošetřena proti škůdcům přípravkem běžně používaným v textilním průmyslu. Proto škůdce neláká .. je pro ně nestravitelná.

