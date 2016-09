Jak ochránit dřevo?

V poslední době nejčastějším, a tedy i nejpoužívanějším přírodním stavebním materiálem je dřevo. Kromě toho, že příjemně voní a vytváří pocit tepla, tak na pohled i dotek uklidňuje a vytváří tím naše bydlení útulnější. K tomu aby si dřevo zachovalo po co nejdelší dobu své přirozené vlastnosti a zdravý vzhled, musí být vhodným způsobem ošetřováno a tím chráněno vůči vnějším vlivům.



Neošetřené dřevo



Největší zkázou pro neošetřené dřevo jsou povětrnostní vlivy, tedy sluneční svit, sníh, mráz a déšť. Působení těchto vlivů má u neošetřeného dřeva na svědomí významné negativní změny jeho vlastností a vzhledu. Postupně se zhoršují jeho fyzikální vlastnosti a dřevo je náchylnější k napadení přírodními škůdci (houby, plísně, atd.).



V oblasti ošetřování dřeva se v posledních několika desetiletích ušel velký kus cesty. V současné době se pro ošetření dřeva ve venkovním prostředí používají především vodou ředitelné lazury. Stále oblíbenější jsou však kvalitní přírodní oleje a jejich kombinace s přírodními vosky.



A právě ekologickým dřevostavbám přírodní oleje a jejich kombinace s přírodními vosky svědčí i sluší mnohem více než klasické lakování. Laky totiž uzavřou dřevo do jakéhosi ochranného povlaku a důvody, proč jste se rozhodli právě pro dřevostavbu, byste tak v podstatě pohřbili pod vrstvou umělé hmoty.



Proč přírodní lazura?



Jedná se o lazury, jejichž složení je na bázi přírodních olejů a neobsahují chemické látky a proto jsou nejvhodnějším způsobem pro ochranu dřeva. Olejová lazury vytvářejí velmi pružný a prodyšný povrch s velmi vysokou trvanlivostí a odolností proti odlupování. Po ošetření olejovou lazurou se u dřeva zvýrazní jeho kresba a má čerstvý vzhled po velmi dlouhou dobu.



Přírodní oleje jsou vyrobené ze 100 % přírodních materiálů, neobsahují žádné alkydy, silikony nebo ropné látky. Jedná se tak o plně obnovitelné suroviny. Přírodní oleje se po nátěru vsakují hluboko do dřeva a tvoří tak silnou a trvanlivou impregnaci, dřevinu vyživují a prodlužují její životnost.



Dřevo napuštěné olejovým nátěrem si zachovává svou přirozenou prodyšnost. Mohou z něj stejnoměrně prostupovat vodní páry, což zaručuje správné vysychání dřeva a to pak tolik nepraská. Zachována je i vysoká schopnost difúze, díky čemuž dřevo neztrácí žádnou ze svých oceňovaných vlastností a výhod, v interiéru dřevostavby tak budete mít vždy příjemné klima.



Uplatnění přírodních lazur



Jednoduše všude tam, kde chceme dřevo co nejlépe ochránit před mrazem, deštěm a sluncem. Vzhledem k ekologičnosti a šetrnosti těchto lazur se hodí pro sruby, roubenky, historické objekty ale i pro altány, zahradní chatky, terasy, střešní podbití, zahradní nábytek, obecně pro vysoce kvalitní ošetření všech exteriérových i interiérových dřevěných prvků.



Vlastnosti přírodních olejů



Jednou z největších předností olejových lazur a přírodních olejů je jejich vysoká schopnost penetrovat hluboko do dřeva a tím ho více chránit a prodlužovat jeho životnost. Vysoká prodyšnost je další velkou předností olejových lazur oproti klasickým syntetickým lazurám jak na bázi rozpouštědel, tak i vody. Dřevo přirozeněji vysychá a je odolnější vůči popraskání. Dalším důsledkem toho, že při ošetření olejovou lazurou může dřevo lépe dýchat je zachování jeho přirozených vlastností. Samozřejmostí přírodních lazur určených do exteriéru je vysoká ochrana vůči UV záření. Pro tónování by měly být použity přírodní minerální nebo zemní pigmenty.

Dřevostavby a přírodní oleje

Mezi největší výhody přírodních olejů patří schopnost použití na vlhčí dřevo (nikoliv mokré). Kromě toho s nimi lze pracovat i při nižších teplotách. Přírodní olejové lazury mají velmi vysokou přilnavost a neodlupují se, přirozeně sprašují a po určité době se pouze přetřou novým nátěrem. Nejvhodnějším způsobem ošetření dřevěných podlah a jiných vysoce zatěžovaných prvků v exteriéru je použití přírodního oleje, který do dřeva přirozeně penetruje a nevytváří žádnou vrstvu, která je náchylnější k opotřebování.

