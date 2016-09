Jak zbavit chatu nebo chalupu vlhkosti

Roubenky mají mnoho výhod vyplývajících z vlastností dřeva jako přírodního materiálu. Bydlení ve dřevostavbě je zdravé a značně k tomu přispívá i dřevo coby stabilizátor prostorové vlhkosti. Vodu ve dřevě má rád i dřevokazný hmyz a ani plísně nezůstávají pozadu. Ale pozor, při dosažení a při překročení 20% vlhkosti dřeva se začíná hojně dařit hnilobě a dřevokazným houbám. Proto bychom měli vždy dbát na to, aby byla roubenka suchá a dobře větraná.

Podívejme se, jak může systém SolarVenti změnit vnitřní klima chaty a tím pádem i váš pobyt k lepšímu a pozitivnímu, a to již od prvního otevření dveří. Zjednodušeně lze funkce SolarVenti označit za „tři v jednom“ - spojení větrání, odvlhčování a temperování v jednom zařízení.



Jak účinně bojovat s vlhkostí?



Větrání



Pokaždé, když zasvítí slunce, zajistí SolarVenti proudění čerstvého venkovního vzduchu do vašeho domu, chaty či chalupy.



Odvlhčování



Vzduch, který je vháněný dovnitř, vytlačuje různými netěsnostmi nebo jinou ventilací vlhkost z domu.



Temperování



Vzduch je panelem automaticky temperovaný až o 40 °C oproti venkovní teplotě.



„Po instalaci teplovzdušný panel téměř nevyžaduje péči ani žádné další investice, ovládání je jednoduché a navíc přináší mnohé bonusy pro majitele dřevěných chat, roubenek, rodinných domů, chat, chalup“, říká ing. Smolka z realizační firmy SunWave.cz, která panely dodává a instaluje. Teplovzdušný panel SolarVenti, pracuje na bázi slunečního osvitu a to s nulovými náklady na provoz. Primární funkcí je odvlhčit a větrat dům tak, aby se vzduch uvnitř domu zlepšil a aby se snížila vlhkost prostředí. Snížením vlhkosti se také vzduch snadněji zahřívá při vytápění primárním zdrojem. Když je dům provětráván suchým temperovaným vzduchem, minimalizuje se riziko vzniku vlhkosti, plísní a hub. Ing. Smolka ze SunWave.cz navíc dodává: „Ceny teplovzdušných panelů v posledních letech klesly a na vlastní provoz panelu není zapotřebí vydávat žádné další náklady, protože energii potřebnou pro provoz si panel sám vyrábí.“ Okamžitě po instalaci SolarVenti klesá vlhkost budovy, vzduchu a vnitřního vybavení. Vnitřní klima, nábytek, skříňky i peřiny jsou již po první sezóně příjemnější a ne zatuchlé, protože vlhkost zmizí, anebo se alespoň výrazně sníží. Montáž panelu je možné udělat svépomocí nebo jí přenechat profesionálům.

Celý článek bude publikován ve vydání 2/2014 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Předplatné s více než 50% slevou objednávejte ZDE.

ZDARMA si stáhněte ukázkové vydání

v digitální podobě na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Doporučuji:

Nábytek online

Pasivní domy

Rekonstrukce roubených staveb

Nízkoenergetické domy

Stavíme ze dřeva

Jak se staví dřevěný dům

Dřevostavby pro bydlení

Další články o stavbách ze dřeva