Jaké to je - stavět dřevostavby?

Na tuto i jiné otázky nám odpoví Zdeňek Svoboda, který opustil svou profesi realitního makléře, aby začal stavět dřevostavby. Mnoho lidí u nás již dřevostavbám přišlo na chuť, bydlí v nich nebo o jejich pořízení uvažuje. Jak se ale člověk dostane k tomu, že se rozhodne dřevostavby rovnou stavět?

S dřevostavbami jsem začal v roce 2004. Před tím jsem pracoval ve stavebnictví a dřevostavby mě už nějakou dobu lákaly. Čím víc jsem se o ně zajímal, tím víc jsem propadal jejich kouzlu. Takže jsem se nakonec rozhodl své původní zaměstnání realitního makléře téměř opustit a věnovat se dřevostavbám na 100 %. Tak vznikla společnost PANORAMA STAVBY.



Rozhodl jste se stavět dřevostavby, jaké to ale je posunout se od vize ke skutečné firmě a skutečným domům?



Ze začátku to samozřejmě nebylo jednoduché. Bylo potřeba nabýt hodně znalostí a získat zkušenosti. Především lidé dřevostavbám příliš nedůvěřovali. To se naštěstí ale již hodně změnilo. Dnes si můžete na internetu najít stovky odborných článků, které dřevostavby ukazují v pravém světle – tedy jako kvalitní nízkoenergetické bydlení za přijatelnou cenu.



Někteří lidé s pořízením dřevostavby i přes všechny jejich výhody váhají. Čím konkrétním byste je přesvědčil?



Myslím, že každý, kdo se nespokojí s pouhou nic neříkající frází typu „cihla je cihla“ a má zájem se něco dovědět, si k dřevostavbám cestu najde a získá k nim kladný vztah.

Na co byste upozornil ty, kteří o pořízení dřevostavby přemýšlejí?



Hlavně na výběr solidní stavební firmy. Dřevostavba je do značné míry specifická a nemůže ji stavět každý. Je důležité, aby bylo použito kvalitní vysušené konstrukční a hloubkově impregnované řezivo a opravdu kvalitní materiály. Také je pro výslednou kvalitu domu lepší, když je na místě stavby prováděno co nejméně zásahů – to, co je připraveno již z výroby, je vždy přesnější. Jedná se o kvalitu dílenského zpracování. Rozhodně varuji před výběrem dodavatele podle jediného kritéria - ceny. Každopádně hodně poznáte také podle komunikace s firmou. Rozhodně se tedy nebojte ptát, volat, mailovat. Odborník musí znát odpověď.



Hodně rodin si dnes vybírá domy typové. Jak se na to díváte vy? Neměl by být přece jen každý dům originál?



Zákazníci se chtějí v džungli nabídek rychle orientovat, znát ceny a mít jasnou představu, takže typové domy jsou oblíbené. Naše firma nabízí 30 typových řešení. Mimo to ale nabízíme i tvorbu originálního projektového řešení. Naši klienti si tak mohou vybrat, jestli jim víc vyhovuje dům typový nebo dům navržený přímo pro ně. Vše má tedy něco do sebe - typový dům je o něco levnější, dům s vlastním projektem zase přesně reflektuje potřeby a přání nového majitele.

Článek si můžete přečíst ve vydání 4/2011 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

