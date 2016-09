Kanadská krbová kamna a krbové vložky

Kanadská teplovzdušná kamna a krbové vložky od společností PACIFIC ENERGY, REGENCY a HAMPTON nabízí „pouze“ bezroštové a „pouze“ dvoustupňové spalování, nízkou spotřebu paliva, vysokou účinnost a díky efektivnímu oplachu skla poskytují nádherný pohled do ohně po celou dobu hoření a pokud spalujete suché palivo, nebudete muset vybírat popel dříve než za týden při nepřetržitém topení, u větších výkonových variant není výjimkou ani třítýdenní cyklus čistění kamen.

Technologie hoření

Všechny typy kamen a krbových vložek se vyznačují účinným dvoustupňovým spalovacím systémem. Primární vzduch vstupuje do topné komory oplachem skla, je předehříván na vysokou teplotu a zamezuje usazování nečistot na prosklení. Po natopení na provozní teplotu (cca 250 °C) je vhodné zregulovat přívod primárního vzduchu, do topné komory pak proudí vzduch přes sekundární komoru, je opět předehříván na vysokou teplotu a vytváří teplotní režim pro vyhořívání energeticky hodnotných plynných částic, které u kamen s jednoduchou konstrukcí odchází bez užitku do komínového tělesa. Množství sekudárního vzduchu proudícího do topidla se děje na základě tahových a tlakových podmínek v topné komoře a komínovém systému. Vizuálně se tento stav projeví téměř naprostou absencí živelného plamene, jen tu a tam probleskne namodralý, nazelenalý či načervenalý, velmi líný plamen. Pokud kamna dokážou spálit velkou část plynů, nepotřebujete k dosažení tepelné pohody tolik dřeva a šetříte. Je vždy vhodné topit suchým palivem, nemusíte překonávat odpor vlhkosti, eliminujete zvýšené zakuřování topné komory a komínového tělesa.

