Komfort domu ze dřeva

Dům ze dřeva - to je něco víc - než jen místo k bydlení. Obvykle je to také mnohem více, než jen vhodná investice. Když zavřete oči a sníte o vašem budoucím bydlení, možná ještě nevíte, jak konkrétně architektonicky bude dům vyřešen, ale cítíte už jeho atmosféru. A právě atmosféra, nálada a sentiment obvykle rozhodují o výběru technologie provedení domu. Když se řekne dřevěný dům, jako byste pocítili vůni dřeva, teplo, klid a pohodu. Cítíte přírodu, cítíte materiál příjemný na dotek. Stavba ze dřeva je zajímavá alternativa k jiným běžně používaným materiálům a konstrukcím a hlavně je to bydlení - tak trochu jiné. A komfort života v těchto dřevostavbách? Zeptejte se lidí, kteří již stavbu ze dřeva obývají. Všichni vám potvrdí, že bydlení v takovém domě uspokojí i ty nejnáročnější požadavky na komfort bydlení. V dřevěném domě je jedinečné vnitřní klima jak v létě, tak i v zimě. V takovém domě se setkávají individualismus, spjatost s přírodou a originální životní styl zároveň. Proč právě dřevo? Dřevo patří mezi nejdůležitější obnovitelné suroviny na zemi, a jak již bylo zmiňováno dříve, mezi nejčastější stavební materiál našich předků. Dřevo má mnoho stavebně biologických předností, zejména vynikající tepelně izolační vlastnosti, dobrou až středně dobrou akumulaci tepla, je pachově neutrální až příjemně vonící, má hřejivou povrchovou teplotu, není radioaktivní, nemá elektrický náboj, dynamicky se přizpůsobuje vzdušné vlhkosti. Dřevo je přírodní, trvanlivý, snadno opracovatelný materiál s vysokou únosností.

Je několik variant provedení staveb ze dřeva, od dřevěné konstrukce domu (skeletu) s opláštěním libovolnými materiály, až po roubené domy, sruby. Tyto stavby jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí jak při realizaci, tak i při následném užívání, kdy z hlediska energetické spotřeby řadíme tyto domy mezi nízkoenergetické. Životnost těchto staveb je odhadována minimálně na dvě stě až tři sta let. Troufnu si říct, že generaci našich pravnoučat bezpečně přežijí. Srubové stavby jsou na pohled nádherné, navíc také odolné proti povětrnostním podmínkám, energeticky výhodné, netoxické, tiché a v neposlední řadě je atmosféra ve srubu naprosto úžasná. Organický tvar přírodních klád má atraktivní vzhled a navíc blahodárně působí na lidský organismus, především na duši člověka.

Rychlé životní tempo, pracovní nasazení a paneláková šeď si často žádá útěk za přírodou. Klidné místo uprostřed zeleně a čerstvý vzduch je balzámem pro duši i tělo. Takové chvíle nemusíme prožívat jen úkradkem o víkendech na chatě. Útulné bydlení v dřevostavbě s výhledem na les, a přeci kousek za městem, může být ideálním řešením.

Celý článek si můžete přečíst ve vydání 3/2009 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Stáhněte si zdarma poslední vydání časopisu

Sledujte videa o roubenkách

Nábytek online