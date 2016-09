Kovářské výrobky nejen pro dřevostavbu

Interiér dřevostavby výrazně získá, doplní-li se o vhodné kovářské výrobky. Dřevo a kov spolu vytvářejí uklidňující a velmi efektní tradiční interiér.

Firma Umělecké kovářství René Prášil byla založena v roce 1992. Mottem firmy je „Vše pro váš exteriér a interiér". Co k mottu říká majitel firmy?



„Poskytuji širokou nabídku kovářských výrobků, obrazně řečeno od kovaného hřebu až po velkou, třeba barokní bránu. Už delší dobu si zakládám na poctivém kovářském zpracování železa, a tím mám na mysli vyhnout se moderním technologiím. Tedy pokud to výrobek sám vyloženě nevyžaduje. Odmítám předávat zákazníkovi výrobek složený z nakoupených lisovaných polotovarů. To je pod mou úroveň. Tyto výrobky nemají z mého pohledu s poctivým kovářským řemeslem nic společného. V mé nabídce najde zákazník též v železe zakomponované i jiné materiály, jako kámen, sklo, dřevo, ale i broušené polodrahokamy. O tyto výrobky je v poslední době značný zájem a těší se velké oblibě a každý je má možnost shlédnout na mých www stránkách. Zakázku zhotovuji dle mého návrhu, ale i podle návrhu dodaného zákazníkem.“

