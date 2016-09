Kuchyně je srdcem celého bytu

Asi nejdůležitější místností v bytě a zároveň první místností, kterou je nutno zařídit, je kuchyň. Kuchyň je srdcem celého domova, v kuchyni startujeme den, rodina se schází u společného oběda či večeře, zveme sem k posezení naše přátele. Proto není dobré plánování tohoto prostoru podcenit. Ale jak na to? Poraďte se s odborníkem.

„Mnoho lidí k nám přichází a nemá přesnou představu, jak by jejich kuchyň snů měla vypadat. U nás se tohoto nemusí obávat. Dle plánku bytu, přesného zaměření a konzultace s klientem o jeho představách vypracujeme grafický návrh dané kuchyně, na jehož základě se přistupuje k samotné realizaci“ říká pan Dušek – majitel a zároveň zakladatel rodinného podniku Dušek Kuchyně, který úspěšně působí na našem trhu již 20 let.



Dušek Kuchyně nabízí kompletní servis včetně vybavení vestavnými spotřebiči a dřezy kvalitních značek. Pro úplnost nabízí i velmi oblíbené skleněné obklady a podlahové krytiny, které celou kuchyňskou sestavu doladí.

A co více?



Dnešním trendem je propojení kuchyňského prostoru s obytnými prostory domu. V tomto směru nabízíme unikátní možnost sladit Vaši kuchyň s dalšími místnostmi. Máte tak možnost vybavit nábytkem zbývající část bytu tak, aby přirozeně tvořila jednotný celek. Konferenční stolek, stolek pod televizi, komodu či vitrínu - to vše lze sladit do jednoho dekoru. Obývacím pokojem my ovšem nekončíme. Druhou nejvíce obývanou místností je ložnice, kde trávíme velkou část života. I tuto místnost umíme vybavit. Postele různých rozměrů, noční stolky, skříně, komody. Nezapomínáme ani na děti. Z univerzálního nábytkového programu lze sestavit cokoliv - ložnici, dětský pokojíček, pracovnu - to vše v jednom designu. Stačí si jen vybrat styl a barevné provedení.

Rodina Duškových z Brandýsa nad Labem již 20 let dodává do vašich domovů kuchyňský nábytek od tradičních českých a slovenských výrobců nábytku. Nejenže vám odborně poradí, poskytne profesionální servis, ale budete se zde cítit jako doma. Péče, kterou dostanete při tak důležitém výběru, pocítíte jako nadstandardní. Montáž kuchyně je samozřejmostí.

Celý článek o kuchyních dodávaných firmou www.dusekkuchyne.cz vyjde ve vydání 1/2014 časopisu www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz



