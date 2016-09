Kvalita dubových podlah

Dub představuje celosvětově nejpoužívanější dřevinu k realizaci podlah. Dubová podlaha je velmi odolná - odolává skvrnám i vysokému zatížení. Dubové dřevo výborně odolává střídání vlhka a sucha a má tak mimořádně dlouhou životnost. Dubové podlahy jsou navíc velmi příjemné na dotek a působí hřejivě i na bosou nohu. Dubové dřevo je velmi dekorativní, proto se hodí do všech interiérů.

Dubové podlahy jsou stále nejvyhledávanějším druhem dřevěných podlah a to hlavně pro svoji tvrdost, odolnost a trvanlivost. Dubová podlaha má životnost více než sto let. Dub je původní dřevina na téměř celé severní polokouli, a proto dekory dubu jsou nám tradičně esteticky příjemné. Výhodou dubových podlah je i jejich příznivá cena. Při bližším pohledu na jejich estetické a funkční kvality to není žádné překvapení. Dubové dřevo je vhodné prakticky do každého interiéru především proto, že je lze dobře mořit či barevně ladit za použití tónovacích olejů. Zároveň je dřevěná podlaha snazší pro údržbu, protože se nenabíjí elektricky a nepřitahuje prach. Je tak vhodná pro osoby se sklonem k alergiím. Kromě toho dubové podlahy zaručují spolehlivou tepelnou izolaci místnosti i akustickou izolaci – tlumení hluku. Zároveň jsou stálobarevné a nepodléhají tvarovým změnám.



Vlastnosti dubové podlahy:



• životnost déle než sto let

• vysoká odolnost a tvrdost

• působí hřejivě

• tlumí hluk

• nepodléhají tvarovým změnám

• ideální volba pro alergiky

• výborně plní funkce tepelné izolace



Povrchová úprava dubové podlahy se provádí:



• jednovrstvým olejováním

• dvouvrstvým olejováním

• kartáčováním



Před výběrem a koupí podlahy se podívejte na internetovou stránku www.dubovapodlaha.cz Tomáše Bielesze, který se zabývá prodejem a pokládkou dubových podlah včetně povrchových úprav.

Článek si můžete přečíst ve vydání 3/2013 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

