Moderní technologie vyrábí prvky roubených staveb

V dnešních dnech obliba roubených staveb prudce stoupá a nejedná se jen o renovace starých roubenek, ale i o výstavbu nových moderních roubených staveb pro bydlení nebo rekreaci. Z hlediska možností realizace je ovšem dnešní situace jiná než dříve, protože kvalifikovaných tesařů rychle ubývá a je tedy nutné hledat jiná východiska. Řešením nedostatku kvalifikovaných pracovníků může být právě využití moderních technologií při výrobě prvků roubených staveb.



Společnost Dekwood vyrábí komponenty pro nově realizované roubené stavby pomocí moderního CNC obráběcího centra řízeného počítačem. „Srdcem“ obráběcího centra je univerzální frézovací hlavice s možností otáčení v 5-ti osách. Díky tomu je možné vytvořit na dřevěných prvcích rozmanité tvary včetně různých zaoblení nebo ozdobných konců krokví. Výrobní linka je dále vybavena čtyřstranným hoblovacím agregátem s možností srážení hran nebo pouze částečného hoblování.

Jako vstupní surovinu je možné použít rostlé dřevo sušené nebo nesušené, popřípadě lepené konstrukční hranoly. Nejvyšší kvalitativní stupeň představují frézované profily opatřené soustavou per a drážek. Volba vstupní suroviny je rozhodující z hlediska postupu montáže i z hlediska konstrukčního řešení stavby. Při použití rostlého nesušeného dřeva je nutné zahájit montáž v co nejkratší době po dodání profilů a je třeba počítat se seschnutím celé konstrukce v řádech centimetrů (až 15 cm na výšku jednoho podlaží). Problém se sesýcháním lze eliminovat použitím kvalitně vysušeného dřeva nebo použitím lepených konstrukčních hranolů. Zpracování zakázky začíná vytvořením 3D modelu konstrukce ve specializovaném tesařském programu. Model je zpracován do nejmenší podrobnosti včetně všech spojů a detailů. Zákazník díky tomu dostane reálnou představu o podobě stavby ještě před zahájením výroby. Výstupem z programu jsou výrobní data v elektronické podobě, která jsou následně automaticky odeslána na obráběcí centrum. Součástí výstupu je i podrobný kusovník. Po opracování jsou veškeré prvky očíslovány a dodány na stavbu společně s podrobnými montážními plány. Stavba domu z takto připravených prvků je v podstatě stavebnice, kterou zvládne téměř každý.



Hlavní výhody opracování prvků roubených staveb na obráběcím centru:



• vysoká kvalita a přesnost opracování

• vysoká estetická hodnota

• rychlost následné montáže

• tvarová rozmanitost, je možné vytvořit i složité tvary spojů a konců krokví

