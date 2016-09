Nízkoenergetické domy ateliéru Albatros

Za nízkoenergetický se odborně považuje takový dům, jehož roční spotřeba na vytápění je nižší než 50 kWh na metr čtvereční vytápěné podlahové plochy.

Ve srovnání s novostavbami podle současných norem jde o spotřebu zhruba poloviční, ve srovnání se starší výstavbou jde o spotřebu třetinovou i nižší.

Obecně by mělo platit, že takový dům má kromě nízké spotřeby na vytápění i celkově nízké nároky na energii spojenou jak s jeho provozem, tak s jeho výstavbou a s výrobou nebo získáváním materiálů potřebných k jeho výstavbě.

Zároveň by měl, jako každý kvalitní dům, poskytovat příjemné prostředí pro bydlení.



Proč nízkoenergetické domy?



• úspora nákladů spojených s provozem, zvlášť vzhledem k rostoucím cenám energií

• úspora energie je přínosem pro životní prostředí

- snížená spotřeba neobnovitelných zdrojů

- snížení množství emisí při výrobě energie

- snížení množství emisí při samotném provozu

• menší závislost na dodávce či nedostatku energie

• zkrácení topné sezóny vede k menšímu opotřebení topného zařízení a k jeho delší životnosti

• dobře zaizolovaný NE-dům poskytuje prostředí s dobrou tepelnou pohodou

• tepelná izolace má i výborné zvukově izolační schopnosti a vytváří tak dokonalou ochranu proti hluku

• v neposlední řadě jde samozřejmě o vyjádření svého postoje k otázkám ekologie, na správném NE-domě by měla být jeho koncepce čitelná a funkčnost s estetikou by měla jít ruku v ruce

