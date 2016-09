Okna do srubu nebo jiné dřevostavby

Geus okna, firma, která vznikla před jednadvaceti lety, se od začátku své existence specializuje na výrobu a montáž oken a dveří. Výroba začínala u plastových oken a brzy byla rozšířena o dřevěná Euro okna, špaletová okna a zimní zahrady. Geus okna a.s. je dnes specialistou na výrobu a dodávku oken a dveří do srubů. Mají vyřešeny postupy zaměření a montáží do všech typů srubů (budovaných kanadskou norskou nebo ruskou technologií), do staveb z lepených konstrukčních hranolů a klasických dřevostaveb.



Montáž oken do srubů je prováděna speciální technologií, se kterou má firma dlouhodobé zkušenosti. Je rozdílná proti montáži do klasických zděných domů. Rozdíl tkví v použití speciálního kotvícího materiálu a stavební izolační chemie. Jedno z hlavních úskalí montáže je, že srubové kulatiny klesají dle použitého dřeva a typu technologie, a tím pádem musí být zajištěn dostatečný volný prostor pro dosed, tak, aby nedošlo ke zdeformování oken či dveří.



Firma Geus okna a.s. je schopna zajistit kompletní dodání výrobků i s obložkami, které zakryjí přechod mezi oknem srubovým materiálem a přitom stále umožní sesedání. Obložky jsou vždy vyrobeny ze stejného materiálu jako okna a dveře a jsou opatřeny stejnou povrchovou úpravou pro zajištění stejného vzhledu. Používá severskou borovici, smrk, meranti, dub a modřín. Montážníci jsou vyškoleni a specializováni na všechny atypické montáže oken a dveří. Příprava stavebních otvorů a samotná montáž není jednoduchá a proto by ho měla provádět firma, která má s tímto zkušenosti a dlouhodobou praxi.

Celý článek si můžete přečíst ve vydání 2/2014 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

