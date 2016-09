Oplatí se nepodceňovat fázi projektu

Na stavebníka se valí množství informací ze všech segmentů stavebního trhu a bez jejich setřídění, pochopení důležitosti a vysvětlení souvislostí, může docházet k chybnému či zbytečnému použití ve stavbě. Odborník na izolace, nezná mnoho o větrání, odborník na vytápění nezná často funkce přírodního materiálu a podobně.



Proto je vhodné zvolit celostní přístup, kdy stavbě věnujeme pečlivou přípravu již ve fázi projektu. Dnes je doba šetření, zákazník poptává služby a často vybírá z nejlevnějších nabídek. Pokud však platí, že cena více či méně odráží kvalitu, potom u projektů a staveb to platí dvojnásob. Investice několika tisíc navíc do řešení projektu, přípravy a dozoru stavby, ušetří investorovi několik desítek i stovek tisíc při vlastní realizaci stavby. Nový dům, nové bydlení, se rodí z přání zákazníka a jeho rodiny, z několika prvních nápadů a čar. Odborná projektanta se prolíná s představami stavebníka a jeho rodiny, s vnímáním pozemku a krajiny a vzniká výsledek, zázemí, domov.

Lidé dnes stále více inklinují k materiálům bez chemie, jako jsou také len, ovčí vlna, juta, expandovaný jíl, kaseinové barvy, přírodní napouštěcí oleje na dřevo, marocký štuk (tadelakt) nebo lunární dřevo, to znamená dřevo získané kácením podle lunárního kalendáře. Záleží zde na několika dodržených pravidlech, kde každé z nich směřuje k přirozenému snížení vody ve dřevu. Kácí se v zimních měsících, fáze Měsíce musí ubývat, dále lze najít konkrétní dny (zemské znamení), kácet nejlépe v severním svahu a neodvětvené stromy položit korunami dolů ze svahu na několik týdnů. Tak strom táhne vodu přirozenými cestičkami a kanálky z kmene do koruny. Tím se dřevo zklidní a dřevní vlákna zůstanou neporušena; větve a koruny ještě vykonají důležité životní funkce a "pumpují" vodu z kmenů. Tento způsob odčerpání vody může zredukovat vlhkost dřeva ze sta na zhruba čtyřicet až padesát procent. Je to nejpřirozenější sušení. Zvýšená pracnost a včasná příprava se bohatě vrátí v kvalitě dřeva.

Výtah z článku pana Ing. Pavla Melichera z firmy www.anuet.cz



z vydání 3/2013 časopisu www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Zaslání výtisku 1/2014 včetně všech výtisků z let 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

na dobírku za 300,- Kč (tato cena je včetně poštovného) si můžete objednat ZDE.



Předplatné s více než 50% slevou si můžete objednat ZDE.

Vydání 4/2013 si můžete v digitální podobě stáhnout ZDARMA na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Doporučuji:

Nábytek online

Pasivní domy

Rekonstrukce roubených staveb

Nízkoenergetické domy

Stavíme ze dřeva

Jak se staví dřevěný dům

Dřevostavby pro bydlení

Další články o stavbách ze dřeva