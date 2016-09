Pasivní dům zajišťuje vysoký komfort bydlení, pohodlí a příjemné prostředí při minimální spotřebě energie. Nesmí spotřebovávat více než 15 kWh energie na 1 m2 plochy ročně. Spotřeba celkové energie u pasivních domů je čtyřikrát menší než u nízkoenergetických domů a 8 až 10krát menší než u standardních domů. Pro zachování pohodlné teploty není nutné používat účinné vytápění a klimatizaci, dům se má ochlazovat i ohřívat sám v závislosti od potřeb. V tomto domě se nepoužívají obvyklé vytápěcí systémy založené na spotřebě paliv z neobnovitelných zdrojů a eventuální ztráty tepla se doplňují tzv. pasivními zdroji tepla (obyvatelé domu, domácí elektrospotřebiče - počítač, lednička, myčka - sluneční záření, teplo získané ventilací). Potřebná teplota zajišťující tepelný komfort se získává přes jednorázové, nízkoteplotní ohřívání vzduchu ventilujícího dům.

Pro pasivní domy je obvyklé:



- jedno až dvě podlaží

- nepodsklepenost

- rovná střecha nebo střecha s nízkým sklonem

- kompaktní tvar bez výklenků, arkýřů, absence tepelných mostů jako je např. balkon.



To může přinést zklamání pro milovníky členitých tvarů a složitých střech. Komplikovanějším tvarům bychom se měli vyhnout už jen z finančního hlediska.

Dům musí být projektován tak, aby minimalizoval tepelné ztráty a získával je v maximálním množství zevnitř. Z tohoto důvodu má být jižní fasáda domu co nejvíc prosklena na rozdíl od severní strany, kde by mělo být oken co nejméně. Z funkčního hlediska by měly být obytné místnosti situovány do jižní části domu, do severní, studenější části pak místnosti sanitární, užitné, technické. Dům by neměl být z jižní strany zastíněn jinými budovami, stromy či kopci. Pokud zvolíme střechu s dostatečným přesahem, lze tak snížit přehřívání budovy v létě.



Tepelné ztráty u pasivních domů jsou díky důsledné izolaci sníženy natolik, že k udržení teploty v místnostech postačí minimální množství tepla. Zvláštní důraz je kladen na vzduchotěsnost všech částí budovy. Navrhování takové stavby vyžaduje péči o každý detail.



Čerstvý vzduch se do obytných prostor přivádí větracím zařízením. Z odváděného vzduchu se odebírá teplo, kterým se ohřívá přiváděný čerstvý vzduch. Tento způsob zajišťuje nízkou spotřebu tepla. V extrémních klimatických podmínkách, tj. při nízké teplotě vně a při nedostatku slunečního záření postačí k udržení tepla malé topné těleso, které může být umístěno kdekoliv v domě.



Automatický přívod čerstvého vzduchu bez průvanu a prachu zaručí vždy svěží ovzduší, a to i za delší nepřítomnosti obyvatel domu. Čerstvý vzduch je možno díky speciálním filtrům zbavovat pylů a ostatních alergenů.

