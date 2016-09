Plastová okna do dřevostavby

Většina z nás si ani nedokáže představit plastová okna v roubenkách či dřevostavbách, mnohým je to proti srsti, objevuje se však stále více staveb, ve kterých se netradiční spojení materiálů stává běžnou praxí a v mnoha případech se tato kombinace nad očekávání vyplatila.



Co říkají zákazníci - jaké mají zkušenosti s plastovými okny v roubenkách? Největší předností, která je zmiňována, je samotná údržba. Oproti klasickým dřevěným oknům, kde údržba zabere i několik týdnů, je údržba u plastových oken minimální, většinou se jedná pouze o promazání kování (pantů). Dnes má také zákazník možnost vybrat si ze široké škály různých dřevěných dekorů a tak na první pohled ani nemusí být rozeznatelné, že se jedná o plastová okna. Neoddiskutovatelným faktem je pak samotná cena, kde náklady na pořízení nových oken se dají oproti dřevěným snížit i více než o polovinu a to častokrát při zohlednění také delší životnosti.

Článek si můžete přečíst ve vydání 3/2012 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Zaslání výtisku 1/2014 včetně všech výtisků z let 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

na dobírku za 300,- Kč (tato cena je včetně poštovného) si můžete objednat ZDE.



Předplatné s více než 50% slevou si můžete objednat ZDE.

Vydání 4/2013 si můžete v digitální podobě stáhnout ZDARMA na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

Doporučuji:

Nábytek online

Pasivní domy

Rekonstrukce roubených staveb

Nízkoenergetické domy

Stavíme ze dřeva

Jak se staví dřevěný dům

Dřevostavby pro bydlení

Další články o stavbách ze dřeva