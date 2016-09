Potřebujete domek na zahradu?

Dřevěné zahradní domky německého výrobce Bertsch Holzbau GmbH se dodávají včetně podlah a střechy z desek. Domek je vyroben ze dřeva skandinávského smrku. Skandinávský smrk je používán proto, že jeho dřevo je méně sukovité a má hustší strukturu díky pomalejšímu růstu stromů v chladných severských podmínkách. V dodávce není střešní krytina, kterou je však možno vybrat ze široké nabídky. Součástí dodávky je také doprava domku na místo montáže. Pokud má být domek užíván k soustavnému celoročnímu bydlení, je potřeba provést zateplení podlahy, stěn a střechy minerální vlnou, nebo polystyrénem. V takovém případě lze domek dodat včetně montážních dřevěných příček a dřevěného opláštění. Celoročně obyvatelné domky mají tloušťku dřevěné stěny od 70 mm do 94 mm. Tloušťka stěny se může zvětšit zateplením a případnými obklady. Domky s tloušťkou stěny 94 mm vykazují již v základním provedení mnohem lepší tepelně izolační vlastnosti právě díky větší tloušťce stěny. Vnitřní dispozice je maximálně variabilní. Provádí se za pomocí instalace sádrokartonových příček (nejsou součástí dodávky), jejichž pomocí lze libovolně přizpůsobit vnitřní dispozici přízemí. Veškerá elektroinstalace, rozvody vody atd. mohou být vedeny v prostoru mezi dřevěnou základní stěnou a vnitřním opláštěním. V tomto prostoru se instaluje zateplovací materiál (minerální vlna nebo polystyren). Protože každý zákazník má vlastní představu o barvě či vzhledu domku, domek je dodáván bez povrchové úpravy. Po montáži je bezpodmínečně nutné provést ošetřující nátěr celého domku. Nátěr je potřeba v průběhu let pravidelně opakovat. Časové intervaly mezi nátěry jsou závislé na druhu a kvalitě použitého přípravku. Obecně lze ale říci, že ošetření je nutno provádět minimálně jedenkrát za pět let.

