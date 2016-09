Povrchová ochrana dřevostaveb

Silnovrstvé lazury vytvoří vrstvu, která má vysokou estetickou hodnotu, a která plní funkci výborné a dlouhodobé ochrany konstrukčních prvků dřevostaveb. Při použití a aplikaci silnovrstvých lazur, je však třeba vědět několik zásadních vlastností těchto nátěrových hmot. Silnovrstvé lazury vyžadují přesné zásady jak pro aplikaci, tak i pro konstrukční prvek, na který budou aplikovány. Laková vrstva silnovrstvé lazury dosáhne v konečné fázi schnutí prostupnost pro pozvolnou změnu vlhkostního potenciálu, ale nedokáže se vyrovnat s prudkým odpařováním vody, která vnikla do dřeva jinou cestou, než je lakovaný povrch. Proto velmi záleží na konstrukci prvku dřevostavby, aby bylo zajištěno, že voda nemůže do prvku vniknout nějakým neutěsněným spojem, nebo netěsněnou dosedací plochou. Také materiál, z kterého je prvek vyroben musí být stálý a nepodléhat rozměrovým změnám, tedy vícevrstvý eurohranol. Pro aplikaci je díky vysoké viskozitě silnovrstvých lazur nutno použít vysokotlaké stříkací zařízení, čímž se prakticky vylučuje jejich využití pro amatérské potřeby. Tyto vlastnosti předurčují silnovrstvou lazuru pro dřevěné konstrukční prvky dřevostaveb se zajištěnou stabilitou, to znamená především pro výplně stavebních otvorů - okna a dveře.

Dřevostavby však obsahují spoustu prvků, které z mnoha důvodů nemohou být dostatečně stabilní, jako jsou stěny, roubení, trámy, podhledy, zábradlí, vnější podlahy, pergoly, ploty atd. Tyto prvky nemají ošetřené spáry spojů proti zatékání a jsou vyrobeny z masivního rostlého dřeva, které podléhá vlhkostním, tepelným i tvarovým změnám, které jsou mimo rozsah elasticity silnovrstvých lazur a používáme pak slabovrstvé lazury.

