Povrchová úprava dřevěných ploch moderními technologiemi

Právě se rozhodujete zušlechtit nebo zakončit povrch dřevěného výrobku či konstrukce zahradních staveb a fasád? Trvanlivost každého nátěru je časově omezena a po určité době je třeba barvu odstranit a nahradit. Na exponovaných plochách se životnost u běžných nátěrů pohybuje okolo 3-5 let. Odložíme-li renovaci na delší dobu, dochází na povrchu dřeva k rychlé a nevratné degradaci dřevní hmoty, zdrsnění až k šednutí. To může vést k poruchám přilnavosti dalšího nátěru. Hlavní předností lazurovacích laků společnosti BASF je jednoduchý a snadný způsob aplikace, zaměřený na spokojenost každého uživatele. Je jen na vás, pro jaký typ nátěrové hmoty se rozhodnete (zda vodou ředitelný nebo rozpouštědlový). Především je potřeba brát v úvahu to, že na nátěry dřeva v exteriérech jsou kladeny vysoké nároky před působením povětrnostních vlivů. Správně zvolený nátěr má tedy hlavně bránit změnám vlhkosti ve dřevě, musí být dostatečně pružný (z důvodu objemové roztažnosti dřeva) a musí být odolný vůči povětrnostním podmínkám, vodě a UV záření.

Vyspělé chemické technologie jako například NANO technologie a rozsáhlé výrobní zkušenosti skupiny BASF spoluvytvářejí a garantují vysoký kvalitativní standard povrchových úprav nejen ve stavebnictví, ale také v oboru dřevostaveb a dalších stavebně truhlářských výrobků. Pokud přikládáte velký význam k ochraně a péči o životní prostředí, pak vám doporučujeme vodou ředitelný silnovrstvý lazurovací lak Prince Color® Decotop HQL. Unikátní složení výrobku, založené na systému nano technologie, vyvinuté fy BASF, obsahuje transparentní nano částice UV látky, která umožňuje vytvořit bezbarvý, barevný a mimořádně odolný nátěr na dřevo s dlouhodobou ochranou. Systém rovněž garantuje vysokou ochranu před vodou. Lazury jsou hydrofobní, vytvářejí lotosový efekt (odpuzující vodu v podobě kapiček).

Současný nový trend středněvrstvých lazur, poskytuje alternativní řešení mezi tradičními technologiemi a zaujímá pevnou pozici mezi hlavními ochrannými nátěry na venkovní dřevo. Středněvrstvá lazura je podstatně citlivější, než silnovrstvé lazury a díky tixotropnímu charakteru nabízí úsporné řešení při aplikaci. Tyto vlastnosti poskytuje nátěr Prince Color® Decotop SWL, který je velmi oblíbeným obnovovacím nátěrem, zachovávajícím kresbu dřeva a má dobré rozlivové vlastnosti.



Komplexní ochranu dřeva zajišťuje bezbarvý impregnační výrobek, který byl oceněn značkou jakosti RAL - ochranný prostředek na dřevo (RAL - Holzschutzmittel) na základě úředního posouzení nanofixace ligninu a účinnosti UV absorberu. Prince Color® Decotop UWP chrání dřevo proti zamodrání, plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám. Výrobek proniká hluboko do dřevní hmoty, reguluje vlhkost ve dřevě, čímž zabraňuje kroucení a praskání dřeva.

Článek si můžete přečíst ve vydání 3/2012 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

