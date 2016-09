Připojování fotovoltaických elektráren do 30kw

V závislosti na lokalitě a umístění může váš systém vyrobit přibližně 30 MWh/rok. Investice do takového systému se vám vrátí za méně než 10 let. A co je ještě lepší? Elektrárna má životnost minimálně dvojnásobnou! Solární elektrárnu tohoto typu můžete umístit na rodinný či firemní dům, chatu nebo různé přístřešky napojené na jakoukoli budovu.

Od února 2010 trval v ČR „stop stav“ pro připojování malých fotovoltaických a větrných elektráren k distribuční soustavě. Nakonec se v roce 2011 podařilo právníkům zastupujícím klienty prolomit stop stav a prolomení se tak stalo precedentem pro další majitele nebo zájemce o pořízení malé fotovoltaické nebo větrné elektrárny.

Článek si můžete přečíst ve vydání 2/2012 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

