Přírodní kámen na krby a krbová kamna

Přírodní kámen vám zaručí kombinaci praktičnosti, krásy a jejího trvání po několik generací. Stejně jako dřevo, je i kámen tradičním přírodním materiálem používaným od nepaměti ať již pro praktické či dekorativní účely. V dnešní uspěchané době může právě kámen pomoci přeměnit dům a zahradu v oázu klidu, kde můžete relaxovat a žít v souladu s přírodou. Přírodní kámen také znamená zajištění trvanlivosti a estetiky bydlení.

Proč dávat kámen na krbová kamna a krby?

Jednak z důvodu vzhledu - díky přírodnímu kameni mohou krbová kamna nebo krb vytvořit zajímavou dominantu místnosti a esteticky doplnit celý design prostoru. Kámen má dále jedinečné tepelné vlastnosti, kdy do sebe naakumuluje teplo a když krb vyhasne, tak postupně teplo vydává a hřeje.

Pro obklad krbu jsou oblíbené zejména například obkladový pásek 60x15 cm (např. Rusty Slate – viz foto), který má pěkný plastický povrch a barevně se hodí takřka ke všemu. Další oblíbenou alternativou jsou mozaiky (např. mozaika Fantasy Vein Travertin s rozměrem 2,3 x 4,8 x 1cm - viz foto). Možností obkladu krbových kamen a krbu přírodním kamenem je celá řada. Obklad se dá se vytvořit z jednotlivých kusů kamene, kde se zákazník dostane na nižší cenu kamene, ale pojí se s tím náročnější a dražší montáž (jde například o typy kamene Salič, Ben pásek, atd. – viz www.chorvatsky-kamen.cz). Dále lze vybírat z kamenných obkladů, které jsou již připravené v modulech, např. 60x15 cm a jsou k nim dostupné i rohové díly, které umožní vytvořit přírodní roh. V případě těchto modulů vychází kámen o něco dráže než u jednotlivých kusů kamene, ale montáž může vyjít levněji. Jinou alternativou jsou potom také kamenné desky, jimiž se dají krbová kamna a krby obložit, přičemž opticky vytváří hladký design a čisté linie. Podle typu kamene lze vytvořit rozdílný dojem a vzhled (např. rustikální, moderní apod.). Rovněž je možné nechat vyrobit design na zakázku, např. nejrůznější ozdobné a vyřezávané prvky (římsy, sloupy a pod.)



Kámen nemusí být použit jen na obklad krbových kamen a krbů, ale lze jej umístit do všech interiérů a exteriérů. Tento různorodý originální materiál nepodléhá módním trendům, má tolik podob, tvarů, barev a rozdílných vlastností, že jej lze použít téměř pro cokoliv a také skvěle kombinovat s dalšími materiály jakým je například dřevo, kov, sklo, designové prvky. Při správném výběru dotvoří přírodní kámen interiér či exteriér požadovaným způsobem, ať již hledáte vzhled moderní či rustikální, tradiční, exkluzivní nebo jakýkoli jiný.

Na stránkách www.kamen-donat.cz si můžete prohlédnout přehled typů kamene.

Článek si můžete přečíst ve vydání 1/2014 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

