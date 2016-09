Proč malý dům?

Většinou téměř každého z nás čeká alespoň jednou v životě volba budoucího vlastního bydlení. Z počátku, především z finančních důvodů, se spokojíme s malým bytem například 3+1 o výměře 80 m2, někdy ještě menším, nebo s druhým patrem rodinného domu svých rodičů, jehož rozloha nebývá zpravidla větší než rozloha podobného bytu. A pak přijde chvíle rozhodování se o výstavbě vlastního rodinného domu a uvažování nad plány vytoužené budovy. Malá kuchyň? Té jsme si užili až dost, v novém domě musí být větší. Máme dvě děti, takže každé z nich potřebuje vlastní pokoj. V koupelně by mělo být místo pro vanu, sprchovací kout a dvě umyvadla. Přece se ráno nebudeme všichni mačkat u jednoho. Možná by byly lepší rovnou koupelny dvě. Jedna v přízemí a druhá v prvním patře. Vedle ložnice by se hodila pořádná šatna... A pomalu se dostáváme na výměru 140 m2. Je to krásný prostor, ale znamená také vyšší hypotéku, větší náklady na údržbu, energie atd. Když si sečteme celkové náklady na bydlení, opouští nás chuť vůbec něco stavět. A ruku na srdce, nepatříme právě k těm, kteří si toho času doma přes samou práci tolik neužijí?

Jeden turista si kupoval svůj první batoh. Nějakou dobu si na něj šetřil a pak zamířil do obchodu. Batoh musel mít prostor na boty, vařič a spoustu jiných potřebných věcí. Výsledek byl opravdu nádherný. Zanedlouho si však uvědomil, že jej turistika s třiceti kily navíc nějak přestává bavit. Dnes chodí na túry s malým batůžkem, ve kterém má sbaleny jen ty nejnutnější věci, a je šťastný.



Dům, který si chceme postavit, nemusí být nutně velký. Vždyť většina z nás v menších prostorech doteď bydlí, aniž by si to uvědomovala.



Příkladem může být dům navržený a dodávaný společností Profesta za necelý milion na klíč - včetně základové desky, projektu a DPH.

