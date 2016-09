Proč nečekat na dotace?

Oblíbený dotační program „Zelená úsporám“ pomohl mnoha rodinám s investicemi do zateplení či obnovitelných zdrojů. Program měl však i mnohé negativní dopady. Nechuť domácností a firem investovat do úsporných energií po skončení dotací a čekání na dotace nové – to je jeden z negativních dopadů dotačních programů. Přitom okamžité rozhodnutí namísto několika let čekání by mohlo zatím přinést návratnost velké části investovaných prostředků a tudíž tak neeliminovat pozitivní efekt, který může dotace přinést.

Podle předpovědi Evropské komise a jejího Výboru pro energii a dopravu budou ceny energií pravidelně stoupat až do roku 2030. Čeká nás tedy téměř 20 let zdražování všech energií – elektřiny, plynu i uhlí. V průměru se očekává zdražení o 5 – 10 % za rok.

Nebylo by tedy lepší investovat do úsporných technologií co nejdříve? Čím dříve se nám investované peníze vrátí, tím dříve „začnou vydělávat“!



Aby se investice do obnovitelných zdrojů skutečně vyplatila, zásadní je samozřejmě kvalita solárního systému a s tím i výběr firmy. Spolehlivý dodavatel vám musí poskytnout referenční data z provozu solárních systémů, případně vás vezme na prohlídku systému, který už postavil. Samozřejmě se vyplatí zjistit si, zda solární systémy vybrané firmy vyrábí tolik energie, kolik v dané oblasti a při dané konfiguraci solárních panelů mají. Pokud je produkce o jednotky či dokonce desítky procent menší a ukáže se, že na vině není počasí, určitě do spolupráce nevstupujte.

