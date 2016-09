Projekce, realizace a údržba zahrad

Zahrada by měla být krásná, barevně vyvážená, účelná. Měla by poskytovat potěšení a pocit klidu. Vytvořit dokonalé dílo je pro odborníky v oboru hračkou s ohledem na zkušenosti, které za léta nasbírali. Člověk může improvizovat a zkoušet, ale nakonec vše stojí daleko více času a peněz. Přitom stačí svěřit vytvoření zahrady někomu, kdo má vkus a zabývá se zahradami již mnoho let. Například společnost Navrátil Krajina, která nabízí tyto služby:

• projekce zahrad - originální návrhy zahrad na klíč, včetně následné realizace

• realizace - kompletní realizace zahrad včetně modelace terénů a výsadby rostlin

• prodej rostlin a dalšího materiálu - široký výběr okrasných rostlin a stavebního materiálu

• údržba zahrad - péče o trávníky a rostliny, kácení a řez stromů, ...

• zahradní stavby - suché zídky, dlažby, pergoly, altánky, vodní stavby, ...

