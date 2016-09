Protipožární ochrana dřevostavby

Rodinné domy, byty, chaty nebo chalupy vybavené kvalitními prvky elektronické protipožární ochrany zásadním způsobem zvyšují jejich ochranu před ničivými požáry. Mnohokrát přispějí k ochraně zdraví a záchraně života. Televize, tisk či rozhlas nám z času na čas přináší informace o požáru domu nebo bytu. Následky těchto událostí jsou fatální: škody na majetku, poškození zdraví, ztráty na životech. Pokud jsme pouze diváky takové události, velmi se nás to nedotkne. Statistiky požárů v ČR jsou však děsivé: 3256 požárů s přímými škodami téměř 411 milionů korun, 280 zraněných, 26 usmrcených osob. To vše jen za rok 2013. Otravy smrtícím oxidem uhelnatým nezaostávají. Ročně je hospitalizováno 220 osob. Průměrně zemře na otravu CO 150 osob.

Jaké jsou hlavní příčiny vzniku požáru anebo otravy CO?



V odvětví bytového hospodářství jsou příčinou vzniku požáru v zásadě nedbalost a neopatrnost dospělých osob nejčastěji u vaření, kouření, manipulace s otevřeným ohněm, elektrické zkraty a děti bez dozoru. Příčinou otravy CO je zpravidla nedostatečný odvod spalin a nedostatečný přívod čerstvého vzduchu. Většinou jde o poškození komínu, anebo poruchy odtahového ventilátoru vzduchu.

Jaká opatření je potřeba udělat?



Opatření proti vzniku požárů není nikdy dost. Předpokládejme, že dům, byt nebo chalupa je v souladu s projektovou dokumentací, revize elektrických a plynových rozvodů, kotlů tepelných spotřebičů a komínů jsou vykonávány pravidelně a jsou bez vad. Zůstává lidský faktor – nedbalost a neopatrnost. U většiny zodpovědných a předvídavých majitelů nemovitostí je v poslední době vidět zvyšující se zájem o prvky elektronické požární signalizace a příslušenství k eliminaci vzniku požáru, úniku plynu, nebo detekce CO. Podle vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb, musejí stavebníci nové či rekonstruované domy nebo byty těmito prvky vybavit.

Jaká jsou to zařízení?



Základem nabídky jsou dýmové, plynové, tepelné a CO hlásiče. Malá povinná investice, která může vám a vašim nejbližším zachránit život. Tato zařízení při detekci dýmu nebo plynu spustí silný akustický poplach. Zdrojem napájení jsou buď baterie, nebo elektrická síť. Tyto produkty jsou určeny pro domácnosti. Jejich instalace, provoz a údržba jsou velmi jednoduché.

Celý článek si můžete přečíst ve vydání 2/2014 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Stáhněte si zdarma poslední vydání časopisu

Sledujte videa o roubenkách

Nábytek online