Roubenky v Babiččině údolí

Staré bělidlo - dřevěná roubená chalupa krytá šindelem o dvou místnostech - slouží jako expozice muzea a sloužila také k natáčení filmu Babička v roce 1970. Chalupu najdeme v údolí řeky Úpy - blízko splavu - severně od České Skalice. Původní bělidlo však stálo úplně jinde, a sice poblíž starého zámeckého skleníku vedle ovocné zahrady. Roku 1830 nechala původní Staré bělidlo Kateřina Zaháňská zbořit v souvislosti s úpravami a rozšiřováním parku. Jen málo škol uvízlo v paměti široké veřejnosti tak jako Barunčina. Známá historie této školy sahá do 14. století. Tehdy zde stávala škola farní. Budova byla pochopitelně dřevěná. Během třicetileté války roku 1639 ji vypálili švédští vojáci. Do roku 1790 zde byla pouze jedna třída, do níž chodily děti bez rozdílu věku. V době, kdy sem chodila Barunka Panklová, měla již třídy dvě. Třetí třída byla vytvořena na úkor učitelova bytu. Skalická škola byla přízemní budova, kryta šindelovou střechou.

Celý článek si můžete přečíst ve vydání 4/2009 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Stáhněte si zdarma poslední vydání časopisu

Sledujte videa o roubenkách

Nábytek online