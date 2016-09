Roubenky ze Spojených států

Roubené domy od americké firmy Strongwood Log Home Company se liší od domů dodávaných jinými firmami především tím, že je věnována maximální péče výběru materiálu a jeho následnému sušení. Materiál je získáván výhradně z území Spojených států a sušený v sušárnách firmy. Používají se jen nejlepší pro tento účel druhy stromů - bílá východoamerická borovice a červený západní cedr a jedle, u kterých se setkáme s takovou kombinací charakteristik, jako jsou vysoká mechanická pevnost, vysoká hustota dřevní hmoty, nízké deformace při sušení. Dovolují získat materiál o vlhkosti 15-19 % v celé šíři trámu. Tyto charakteristiky dřevěných trámů, získaných mimo jiné díky používané technologii a mnohaletým zkušenostem dovolují stavbu domů s velkými plochami prosklení, bez nutnosti dodatečného zateplování.

Dům si nesedá a nezmenšují se jeho rozměry, trámy nepraskají a nekroutí se, jako je tomu u trámů z jiného dřeva. To umožňuje vyhnout se problémům při stavbě domu i následně po postavení, jak k tomu někdy dochází při domech stavěných ze dřeva vlhčího. Výhodou je tedy, že není zapotřebí žádných zabezpečení jinak potřebných při sedání domu, žádné povolování šroubů, žádné netěsnosti, škvíry nad okny atd. Otvory na okno postačí o 5 mm větší, to abychom mohli počítat s vložením těsnění. Okno je tedy upevněno velmi pevně po celém obvodu. V domě postaveném z takového materiálu a touto technologií můžeme vyprojektovat velká prosklení a nemusíme mít obavy z poškození tak velkých oken tím, že by materiál časem nějak pracoval.

Trámy jsou utěsňovány čtyřnásobnou řadou zabezpečení: péro-drážka, dvě řady speciálního těsnění a polyuretanová pěna.



Trám ke trámu je pevně spojen šrouby.



Absolutně těsné spojení.



Prostě dům o jednodušší montáži, velké pevnosti konstrukce, delší životnosti, díky velmi vysoké těsnosti konstrukce maximálně nízkoenergetický.



A domy mohou „dýchat“, poněvadž se staví bez dodatečného zateplování.



Sušení trámů v teplotě kolem 80 stupňů Celsia po dobu 35 dnů způsobuje, že všechny plísně, houby a larvy škůdců se eliminují na nulu.



Tyto trámy jsou bez škůdců do celé své hloubky.



Není zapotřebí používat žádné impregnační prostředky proti biologickým škůdcům, pouze zvnějšku aplikace ochrany proti atmosférickým vlivům a vlivům UV záření zvnějšku i zevnitř. Firma standardně ošetřuje tyto domy z vnějšku prostředky značky Sikkens a v interiéru od firmy Perma Chink, které patří mezi nejlepší na světě. Ale je nabízeno i ošetření nanopreparáty a protipožárními preparáty.

