Rychlé natírání dřeva

Ještě pořád natíráte štětkou? Za jak dlouho to natřete a kolik vás to stojí? S naším automatem natřete 400 m2 za 4 hodiny se dvěma pracovníky. Zdá se vám to nemožné? Zkusíme si zde nastínit malé porovnání. 100 m2 nátěru štětkou při aplikaci prvního nátěru ze dvou stran znamená 200 m2 (první nátěr 100 m2 lazura, druhý nátěr 100 m2 lazura). Ve skutečnosti natíráte 400 m2! Kolik vás to stojí? Dejme tomu 12.000,- Kč za profesionálního natěrače. A to se držíme při zemi. Nebo 9.000,- až 11.000,- Kč za brigádníka. Natírací čas zručného brigádníka je 50 hodin v tom nejlepším případě, to znamená, že natíráte 8 dnů! Věděli jste to?

S natírací mašinou natřete uvedených 400 m2 za 8 hodin práce. Nebo za 4 hodiny ve dvou lidech. Tedy za cca 2.500,- Kč! A kolik že stojí tato mašina ATRE2010? Včetně DPH 33.900,- Kč včetně válečků, kartáčů a dopravy. Co to znamená v praxi? Že natírací automat máte za 3 až 4 akce zpět a máte ušetřeno 60 hodin pracovního času. Líbilo by se vám to?

Technické údaje natíracího stroje ATRE2010



- možnost natírání 1, 2, 3 nebo 4 stran

- ideální k natírání desek, latěk, trámů a podobně

- rychlost aplikace: ve dvou lidech při zpracování 200 m2 ze 4 stran cca 1 hodina

- rychlá výměna válečků a kartáčů za účelem čištění a výměny barvy

- maximální rozměry desek: 300 x 90

- desky jsou natírány pomocí válečků z pěnové hmoty, které je možno umístit v závislosti na rozměrech daných desek, na výstupu je pomocí vouřadých kartáčů z povrchu odstraněna přebytečná natírací hmota

- natírací hmota je zachycována do vaničky k tomu určené, ze které ji lze přelít do jiné nádobky tak, aby mohla být opětovně umístěna do nádržky

Článek si můžete přečíst ve vydání 4/2012 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Zaslání výtisku 1/2014 včetně všech výtisků z let 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

na dobírku za 300,- Kč (tato cena je včetně poštovného) si můžete objednat ZDE.



Předplatné s více než 50% slevou si můžete objednat ZDE.

Vydání 4/2013 si můžete v digitální podobě stáhnout ZDARMA na adrese

www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz

