Rychlost výstavby dřevostaveb

Pro investory je jednou z největších výhod dřevostaveb rychlost jejich výstavby a možnost realizace během celého roku. Navíc je montáž prefabrikovaných elementů zajímavá podívaná a investoři rádi přihlížejí, jak jejich hrubá stavba roste doslova před očima. V našich končinách stále ještě není běžné mít hrubou stavbu postavenou za tři dny, natož v zimě.

Jedním z hlavních faktorů, které výstavbu dřevostavby (a stavby obecně) prodražují, je nízká efektivita lidské práce. Při stavbě systémem two by four ovlivňuje plynulost výstavby i tak proměnlivá věc, jako je počasí. Cena lidské práce je však stejná za optimálních podmínek, když stavba běží ideálním tempem, tak i za počasí, které jakoukoliv práci na stavbě znemožňuje. Nemluvě o zimních měsících, kdy je stavba dřevostavby nepředvídatelná, pro pracovníky nepříjemná a zbytečně zdlouhavá. Každé zdržení navíc zvyšuje náklady.

