Školka jako energeticky pasivní stavba

Společnost Vala dřevostavby s.r.o. se spolupodílela na stavbě první energeticky pasivní mateřské školy v ČR v Praze Slivenci. Protože se firma zaměřuje na stavbu nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb, bylo hlavním úkolem zrealizovat zateplenou, vzduchotěsnou obálku budovy mateřské školy z materiálů na bázi dřeva. Dále přilehlé tesařské konstrukce - dřevěnou pavlač, chrlič, přístřešky.



Architektonické řešení



Budova mateřské školy je dvoupodlažní. Každé patro tvoří dvě třídy, šatny a prostory pro personál. Na východní straně budovy se nachází chráněná, nevytápěná komunikace s výtahem, ze které je přístup do jednotlivých oddělení, která jsou na patrech v páru zrcadlově souměrná. Z každého oddělení mateřské školy vede přímý výstup. Z 1.NP přímo na přilehlý terén a z 2.NP na pavlač propojenou ocelovými schodišti na terén. Přesahy střechy jsou vytvořeny přesazenými krokvemi. Na západní straně podepřenými vazníkem vyneseným sloupy pavlače. Vegetační střecha se svažuje v příčném směru doprostřed půdorysu budovy do úžlabí. Střecha je v celé délce vyspádovaná k severnímu štítu, kde je voda ze střechy odvedena pomocí konstrukčně samostatného chrliče.



Technické a konstrukční řešení



Obvodové stěny vytápěné části jsou tvořeny z I-nosníků Steico Joist a Steico Wall v šířce 300 mm. Z vnitřní strany jsou I-nosníky zaklopeny deskami OSB 3 tl. 15mm, které zároveň vytváří v kombinaci s vzduchotěsnými páskami a tmelem plynotěsnou a parotěsnou rovinu stěny. Z vnější strany jsou I-nosníky opláštěny dřevovláknitou tepelnou izolací Steico Protect v tl. 60 mm. Desky jsou dále omítnuty souvrstvím omítky v tl. 20mm. Stěna do nevytápěné chodby je opláštěná sádrovláknitými deskami. Prostor mezi I-nosníky je vyplněn celulózovou tepelnou izolací Climatizer Plus v hustotě 75 kg/m3. Čtyřcentimetrová instalační mezera na vrstvě desek OSB 3 je vyplněna celulózovou tepelnou izolací aplikovanou nástřikem. Finální úpravou povrchu jsou hliněné omítky a sádrovláknité desky.



Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem. Na železobetonových sloupech a dřevěných stěnách jsou v příčném směru uloženy dřevěné lepené vazníky o průřezu 200x260 mm. Přes ně jsou v podélném směru uloženy Steico Joist nosníky výšky 400 mm. Tento prostor je vyplněn celulózovou tepelnou izolací v hustotě 50 kg/m3. Nad záklopem Z dřevovláknitých DHF desek tl. 15mm je odvětrávaná mezera vytvořená z roznášecích hranolů 100x40 mm a krokví 60x160 mm.



Pavlač je tvořena sloupy, trámy a dubovými pochozími rošty. Povrchová úprava je provedena olejovými lazurami.

Chrlič je vyroben z CLT panelů tl. 60 mm. Skládá se ze dvou částí. Horní díl je kotven do krokví a podepřen dvojicí sloupů. Spodní díl je v přední části položen na zídce a v zadní části ho podepírají čtyři sloupy.

