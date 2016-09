Služby architektů a designérů

Základem je interiér budoucího domu či bytu řešit od samého počátku od interiéru, protože ten nás obklopuje, může nám vyhovovat nebo nás obtěžuje. Zejména důležité je to u novostaveb nebo při rekonstrukcích, kde lze po vyřešení kompletní dispozice celého interiéru na papíře snadno a především správně určit, zda se třeba stěna má posunout o pár centimetrů, což přinese v jedné místnosti potřebný prostor a v druhé to nijak nechybí. Výhoda je, že pokud tuto dispozici řeší profesionál, nepůjde jen o tzv. nahození, ale rovněž tím dojde k vyřešení celkového řešení domu z pohledu úložných prostor, obytných nebo klidových zón, ze kterého pak lze vycházet i pro rozvody vody, elektriky. A to nejdůležitější, v čem může bytový architekt pomoci, jsou náklady. Náklad na zmíněné posunutí stěny v již hotovém interiéru je finančně velmi náročný a odměna pro bytového designéra se v tomto měřítku stává zcela zanedbatelnou, nemluvě o starostech.

Nehledejte pro každou práci někoho jiného. Společnost Keepline moc dobře ví, že není pro klienta nic otravnějšího než obvolávat několik firem a snažit se práce jednotlivých profesí správně a efektivně naplánovat. Služby firmy coby bytového architekta nekončí předáním projektové dokumentace. Nabízí kompletní služby na klíč. Je s vámi od počátečních konzultací, přes 3D vizualizace až po závěrečné dekorace. Jedna společnost, jedna odpovědná osoba, jedna faktura. Specializuje se na interiéry bytů, rodinných domů a vil i komerčních interiérů jako jsou obchody či restaurace.

