Život ve skutečné dřevostavbě je zcela odlišný od života v klasickém zděném domě. Dřevo je zde všudypřítomné a každý, kdo do srubu vstoupí, ihned pozná rozdíl. Vliv přírodního materiálu má na člověka velmi silný vliv a vyvolává příjemné pocit. Pokud chcete mít domov, kde se budete cítit opravdu spokojeně, vyzkoušejte si pobyt ve skutečné dřevostavbě a budete překvapeni. Ti, jenž milují přírodu, ihned pocítí, že dřevostavba z masívu je pro ně to pravé, a že zde skutečně dochází ke spojení člověka s přírodou.



Projekt roubenky v obci Těptín je inspirován láskou jejího majitele k lodím. Požadavek byl, aby se dřevostavba, co nejvíce to bude možné, podobala lodi. Mnohé prvky z exteriéru i interiéru jsou tímto inspirovány. Požadavky klienta byly splněny k jeho spokojenosti a my jsme rádi, že jsme mohli realizovat jeho sen.



Celý článek si můžete přečíst ve vydání 1/2014 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Stáhněte si zdarma poslední vydání časopisu

Sledujte videa o roubenkách

Nábytek online