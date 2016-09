Spolehlivá bezúdržbová střecha

Střešní krytiny na šikmé střechy můžeme velmi obecně dělit na lehké a těžké. Mezi těžké krytiny řadíme beton, tedy betonové tašky, pálené tašky, keramickou nebo skleněnou krytinu, případně i přírodní materiály jako je břidlice, dřevo nebo došky. Mezi lehké řadíme tvárné, odolné a pro rekonstrukce doporučované plechové krytiny (hliník, měď, titanzinek, pozink), dále vláknocementové krytiny (eternit), asfaltové, bitumenové nebo plastové krytiny. Ty mohou imitovat třeba i přírodní materiály a zpravidla je na první pohled ani od ostatních nerozlišíte. Dříve se používala i azbestocementová krytina, avšak díky tomu, že azbest je zdraví škodlivý, tak se tento materiál již nepoužívá.

Důvody rekonstrukcí střech



Nejčastějšími důvody, které vedou investory k rekonstrukcím střech, jsou zatékání do střešního pláště nebo nevyhovující estetická funkce stávající krytiny. První z uvedených důvodů má zásadní vliv na nedostatečnou funkčnost střešního pláště a je jasné, že v tomto případě je rekonstrukce nebo oprava nezbytná. Nevyhovující estetická funkce neznamená zhoršenou funkčnost střešního pláště. Střecha tedy funguje jak má, ale majiteli objektu se již nelíbí barva, tvar střešní krytiny, střecha může být zamechovaná anebo ji majitel chce modernizovat z důvodu rekonstrukce celého objektu. Přestože se v druhé variantě řeší především optický vzhled, je tento důvod pro rekonstrukce převažující. Dalším důvodem, který vede k obnově střešního pláště, je celkově jeho špatná skladba. Střecha není zateplená a izolační parametry nevykazují takové hodnoty, jaké by měly. Mnohdy se tedy rekonstrukcí řeší otázka dodatečné izolace. Může však zahrnovat i změnu tvaru střechy, rozšíření stávajícího objektu, vybudování obytného podkroví, vikýřů nebo střešních oken.

Co ovlivní samotnou rekonstrukci



Při projektování výměny střešní krytiny se zohledňují zeměpisná poloha daného objektu, nadmořská výška a orientace. Z těchto údajů se určí sněhová oblast, zatížení sněhem nebo zatížení větrem. V nížinách totiž není sněhová zátěž taková jako na horách. Zjednodušeně řečeno, nížinné klimatické podmínky nevyžadují použití speciálních nebo nerozbitných krytin. Naopak v horských oblastech je potřeba volit krytinu s nejvyšší odolností proti vysoké sněhové zátěži, zátěži vodou, ledem, sáním větru, apod. Mezi takové patří kovové krytiny, např. Prefa Aluminiumprodukte. Ostatní krytiny většímu zatížení podlehnou, prasknou. Rekonstrukci ovlivní také stáří a celkový stav objektu. Pokud budeme mít starou dřevěnou stavbu se stoletými krokvemi, nemůžeme plánovat na střechu těžkou betonovou krytinu, která by objekt nadměrně zatížila a mohla by ohrozit i jeho statiku. Hliníkové střešní systémy Prefa váží od 2,3 kg/m2. Jednoduchým výpočtem dojdeme k závěru, že hliníková kryti-na na celou střechu o ploše cca 200 m2 váží přibližně 500 kg. Váha těžkých krytin by v tomto případě mohla dosáhnout až 10 tun.

Stará střecha, stará skladba

Původní krytina je zpravidla namontovaná na prapůvodním bednění, které má svůj život rovněž za sebou. Z tohoto důvodu by staré bednění nemělo plnit funkci hlavní nosné podkladní vrstvy pro novou střešní krytinu. Ať se jedná o střešní skladbu nad studenou neobývanou půdou nebo nově obydlovaným podkrovím, investor by měl na stávající bednění dát kontaktní difuzní fólii, na tu kontralatě a nový záklop. Tím vytvoříme odvětrávanou mezeru a doplníme plášť o pojistnou hydroizolaci. Na novém záklopu bude střešní krytina lépe držet a odolávat silným větrům, vichřicím, případně vytvoří odolnější oporu pro těžké krytiny.

Mám na to?



Může se stát, že investor nemá dostatek finančních prostředků na kompletní rekonstrukci. V tomto případě lze jednoznačně doporučit, aby se s rekonstrukcí raději nějaký ten rok ještě počkalo a následně se provedla oprava komplexní. Je dobré nechat si udělat návrh na celou rekonstrukci střešní skladby, řešení zateplení, vybudování provětrávané mezery, nového záklopu a podle toho rozhodnout, zda může proběhnout celková rekonstrukce. Určité kompromisy se dají vždy dělat, avšak nemusí se v budoucnu vyplatit.

