Sruby a roubenky jako přesné stavebnice

Hesla dnešní doby jsou jednoznačně preciznost a efektivita. Lidská práce je čím dál dražší a bohužel i méně kvalitní. V oboru dřevěných staveb je synonymem precizní a efektivní práce CNC opracování. Tento způsob opracování lepených profilů dělá stavbu roubenky, srubu nebo krovu dokonale přesnou. Na milimetr.

Díky CNC opracování na stavbu přijede místo hromady dřeva přesně opracovaná a označená stavebnice, kterou lze složit ve zlomku původního času a bez žádného řezání nebo doměřování. Jak na to?



1. Dvakrát měř a jednou řež.



Aby vše fungovalo bezchybně, je nutné dané místo stavby přesně zaměřit. Nestačí pracovat s projektem pro stavební povolení!



2. Dobrá projekce je polovina úspěchu.



Dále je zapotřebí zkušeného projektanta, který do prováděcího projektu zapracuje veškeré detaily včetně přípravy pro vedení elektro, spojovací otvory, atd., aby se skutečně na místě nemuselo nic řezat.



3. S moderními technologiemi ruku v ruce



Z detailní 3D dokumentace, tedy modelu vytvořeného v CAD/CAM projekčním systému, lze informace jednoduše převézt do CNC obráběcího centra. To dřevo opracuje s milimetrovou přesností, za rekordní čas a s minimálními prořezy.

