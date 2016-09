Střechy pokryté tradičním nebo plastovým šindelem

Již jste někdy uvažovali, proč se nám většině tak líbí střechy pokryté takovou tradiční krytinou, jakou je šindel? Možná je to tím, že za ta léta, po která je generace před námi používaly, prostě přirostly k našim srdcím. Střechy pokryté šindelem mají nezaměnitelnou osobitost, charakteristiku vyplývající ze struktury štípaného dřeva, lehkost, plastičnost a variabilitu. Nároží, úžlabí či volská oka se vykrývají skosenou šablonou, nepoužívají se žádné hřebenáče nebo vyplechovaná úžlabí. Přechod mezi sousedními stranami střechy je tak plynulý a střecha zhotovená ze šindele je tím na první pohled odlišná od ostatních svým měkkým malebným vzhledem.

Tak jak šindel přirostl k našim srdcím, tak k němu přirostl i pan Drdlík, který začal nejdříve podnikat komplexně se zaměřením na stavební činnost, ale od roku 1992, kdy vyrábí a pokládá dřevěný šindel na vlastním objektu, se stává výroba a montáž dřevěného štípaného šindele převažující činností jeho firmy. Firma sídlí v Hlinsku v Pardubickém kraji, šindelárna je v nedaleké obci Sobiňov, kde je výroba dřevěného štípaného šindele, určeného převážně na střechy roubených chalup a památkových objektů. Šindel má tvar a rozměr českého šindele, tj. šíře 5-14 cm, délka 50 a 60 cm. Šindel dodává ošetřený proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Montáž provádí firma po celé ČR. Ze štípaných šindelů lze zhotovit libovolný tvar střechy. Štípané dřevěné šindele patří nejen na památkově chráněné objekty, ale díky moderním impregnačním a konzervačním látkám, jež podstatně prodloužily jejich životnost, i na nové roubené a dřevěné domy, zahradní altány či pergoly.

K výrobě dřevěných šindelů používá v zimním období čerstvě pokácené smrkové či modřínové dřevo. Vybírá se ve vyšších polohách takové, aby jeho letokruhy byly hustě vedle sebe a vlákna se stáčela mírně doleva. V období kdy má strom již mízu, se šindele nevyrábějí, ale vyrobené šindele se v této době pokládají na střechy. Dřevěné šindele se vyrábějí štípáním a pak se ručně opracovávají pořízem. Podle délky budoucího šindele se nařežou špalky, paprskovitě se rozštípají, opracují pořízem na obřezlici, vyfrézuje se drážka a hotové šindele se vyrovnají do hrání chráněných před deštěm, aby do léta vyschly (zručný řemeslník vyrobí za směnu 150 – 200 ks). Vyschlé šindele se pak vyrovnávají do balíků po 1 m2 a namáčejí se v ochranném roztoku. Takto vyrobený šindel je po vyschnutí připraven k pokrývání. Pracnost ruční výroby a originalita každého kusu se následně projevuje v ceně takovéto krytiny, což brání jejímu většímu rozšíření.

Firma pana Drdlíka dodává i šindel plastový, což je věrná kopie dřevěného štípaného šindele zhotovená z recyklovaného plastu. Jeho výhodou je dlouhá životnost bez nutnosti údržby, možnost použití na jakýkoliv tvar střechy, nízká hmotnost, vysoká pevnost, pružnost a odolnost proti povětrnosti. Odpověď, proč je na trhu vedle sebe šindel ze dřeva s šindelem z tak odlišného materiálu, je jednoduchá. Šindel vyrobený štípáním ze dřeva spolu s následným ručním opracováním - viz výše - je jednou z nejdražších krytin na našem trhu, což některé zájemce odradí a následně „ozdobí“ svou roubenku betonovou krytinou, plechem nebo asfaltovým šindelem. Dalším faktorem je následná stálá údržba, spočívající v pravidelné obnově ochranného nátěru každých tři až pět let. Dřevěný šindel má však své nezastupitelné místo na památkových objektech nebo u zákazníků, kteří dávají dřevu jako přírodnímu materiálu zásadní přednost. Co však s těmi tisíci majiteli roubených chaloupek, na kterých ještě pod lepenkou nebo eternitem slouží jako nosná konstrukce původní dřevěný šindel? I oni mají svou představu o navrácení původního vzhledu své chaloupce. A nejen těmto zákazníkům je určen šindel vyrobený z recyklovaného plastu, který je o 2/3 levnější a nevyžaduje již žádnou údržbu. Výrobcem je naopak poskytována 30-ti letá záruka na materiál při životnosti podstatně delší. Výhodou je i nízká hmotnost krytiny (max. 7 kg/m2), díky níž nevyžaduje původní krov náročnou rekonstrukci. Postačí výměna poškozených prvků a krov může sloužit dál. U novostaveb nebo rozsáhlých rekonstrukcí se může s touto vlastností počítat a tím ušetřit nemalé finanční prostředky, které by se jinak musely investovat do nového krovu.

