Šumavské chalupy

Říká se, že člověk může žít všude a jistě na tom bude něco pravdy. I když jsem doma jinde, moje srdce je a zůstane vždy na Šumavě. Dodnes se vracím na svá místa, každý kámen a lesní pěšina mne vítají. Člověk se ztotožňuje s přírodou při našlapování do měkkého mechu, spatřuje něco ze své duše v rostlinách, stromech, zvířatech a ptactvu. Ty velké kameny, na které člověk vyleze a tráví tam hodiny, snad mi připadaly tenkrát větší, ostatně jako v dětství člověku připadá, leč jsou stále tak majestátné a tajemné a jsou stále na svém místě po mnoho let a ještě budou. Lidé se mění, ale příroda je pořád stejná, stejně tajemná a osvobozující, můžete se do ní schovat jako malé dítě mámě do klína, nemusíte už nic říkat, a přesto víte, že vám rozumí a zahalí vás do náruče, omámí krásnou vůní a lehkými závany větru. Potok, ve kterém jsem si hrávala a chytala s bratrem pstruhy, se mi zdá studenější, ale je to spíš věkem, jako děti jsme v něm byli pořád a k večeru chodily na svá místa, kde se pásly srnky. V lese jsem mohla být celý den, a přesto se mi nechtělo domů, protože les, který se pomalu zahaluje pod rouškou tmy, je tajemný a také to byl způsob, jak si člověk dodal odvahu. Dnešní generace si dodává odvahu mnohdy docela jinak a je to škoda.

Dostala do rukou jedna velmi pěkná kniha s názvem „Šumava chalupy“. Znovu se tak mohu vracet domů i prostřednictvím této knihy, velmi pěkných fotografií autora pana Kavaleho, zachycujících krásu i různorodost šumavských chalup a šumavské přírody. Kniha je doplněna velmi pěkným textem od pana Mgr. Hubeného, který zaujme nejen Šumaváka, ale myslím každého, kdo se rád přenese do starých časů. Ostatně nechám již samotného autora, aby k vám promluvil svými řádky z této knihy:



"Tak živé domy už několikrát zaútočily na lesnatou Šumavu, na mnoha místech zvítězily a rozplemenily se v města a vsi, na jiných však svůj boj s přírodou prohrály a les si vzal bitevní pole zpět. Nevíme, jak vypadaly polozemnice Bójů či Markomanů. Netušíme, kdy a kde žily domy prvních Slovanů a o domech z první velké kolonizace Šumavy ve 13. století máme jen mlhavé zprávy. Ale co víme jistě, je ten fakt, že slovanské domy deroucí se k jihu a západu tady narazily na alpské a bavorské domy cestující k severu. A jak už to bývá i u lidí, po krátkém období napětí a očekávání dojde k lásce a k mísení … A tak šumavské domy, možná dříve a s menším odporem než lidé, v průběhu středověku a novověku vytvořily novou svébytnou podobu, tu nesoucí více znaků alpských, tu více znaků slovanských. Nicméně podobu právě Šumavskou.

Kdy přesně došlo k onomu velkému křížení, nemáme zpráv. Ale muselo se to stát někdy před třemi sty lety. Možná i o něco dříve. Avšak nejvíce potomků té velké a doposud nepopsané lásky se zrodilo v průběhu 18. a 19. století. Staré pohlednice Šumavy vyprávějí, že před stopadesáti lety převládly na Šumavě ony typické šumavské domy, jaké si dnes můžeme ještě na Šumavě ukazovat coby historické relikty.

Alpské rodiče šumavských domů poznáte podle nízkých a plochých střech, dříve pokrytých velkými kameny. Pod těmito střechami bývají často alespoň naznačeny dvě souběžné řady místností, někdy oddělené chodbou prostupující celým domem. Slovanští rodiče měli naopak střechy hodně strmé, často opatřené polovalbou. Místnosti pak tvořily jen jednu řadu a do domu se vstupovalo vždy z boku proti černé kuchyni.

Produktem jejich křížení jsou rozlehlé domy se středním sklonem střechy, často s velkou strmou polovalbou. Místnosti se řadí za sebou, ale jsou i vedle sebe a vchod se černá vždy z boku naproti černé kuchyni. Takové domy také mají svůj výraz – tvář, kterou se dívají ve směru, ve které leží obytná světnice a komora, a pak tělo, které tvoří maštale a stodola na protilehlé straně. Je to skutečný jednolitý organizmus s místem pro mozek, žaludek, srdce (tím byla pec), vnitřnostmi a místem pro zásoby. Je to tělo, ve které jeho duše mohly přežít celou dlouhou zimu, aniž by jej musely na dlouho opustit. Však také mnohé bývaly zasněženy až po střechu, výjimečně až po komín …

Ještě dnes se tu rodí, tu a tam, šumavské domy. Ještě dnes dokáže místy Šumava odolat příchodu domů jiných, moderních, zrozených z jiných lásek a snů.



Ale nové domy přicházejí a staré umírají.

Jak tomu bylo na Šumavě – koneckonců vždy …"

