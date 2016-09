Sypané koše - jak je tento produkt nazýván - je jedna z alternativ gabionových systémů. Tento systém je navržen jako variabilní, tudíž se dá mezi sebou různě kombinovat. Koše mají oblé hrany. Dají se použít jako dekorativní prvek například pro plotové systémy u rodinných domů, chat nebo zahrad. Dají se doplňovat koše ke krbům jako odkládací plochy. Nebo jen jako doplňky v podobě laviček, stolů nebo květináčů. Mezi koše pro plotové systémy se dají použít dřevěné výplně, plastové plotovky nebo různé druhy výplní.

Montáž a její náročnost

Celý systém je jednoduchý na montáž a sestavení. Koše se spojí, kámen nasype a je hotovo. Zní to jednoduše a taky to jednoduché je. Hlavním nosným prvkem je sloupek. Kotvení k zemi lze provést pomocí zemních vrutů nebo klasické betonáže. Poté se koše sestaví k sobě a spojí. Obvykle si zákazník připraví podklad a sloupky svépomocí a my přijedeme koše sestavit. Pokud jde o to, vyplnit koše kameny, tak to zvládne většinou již také každý svépomocí.

Sypané krby

Krby se dodávají již sestavené, pouze bez kamene. Krby jsou samonosné a stačí pod ně zpevněná plocha se štěrkem nebo jen velkoformátová dlažba. Krby mají nerezovou krbovou vložku. Pouze u varianty klasik se nabízí varianta se šamotem. Je to varianta designově odlišná a více ladí s kameny, které mají barevně blízko ohni, tedy žluté, červené apod. Ke krbům se dodává opékací kámen nebo klasický nerezový rošt. Lze dodělat různé úpravy, prodloužení komínu nebo měnit rozměry krbu.

Zahrada a barvy

Díky velké kreativitě a nápadům dnešních zahradních architektů, zahradníků nebo samotných majitelů zahrad, vznikají zahrady a místa laděné do všech druhů barev materiálů a různých doplňků. Sypané koše, krby nebo jen zahradní dekorace nabízejí způsob, jak tato místa doladit, a to díky možnosti volby barvy a druhu kamene, který se do košů dává. Tímto buď nevzniká nový prvek, a jen se dolaďuje stávající zahrada nebo vzniká zcela nové místo.

Celý článek si můžete přečíst ve vydání 2/2014 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

Stáhněte si zdarma poslední vydání časopisu

Sledujte videa o roubenkách

Nábytek online