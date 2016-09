Tepelná čerpadla

Nepotřebujete k tomu žádné složité výpočty cenových prognóz či odhady expertů, zda topit tepelným čerpadlem. Životní zkušenosti samy podají tu správnou odpověď. Stačí jen si vybavit ceny energií platné před pěti, deseti, patnácti lety. V tu chvíli si rozumný člověk uvědomí, že zdražování cen nás čeká i v budoucnu. Sice neumíme přesně určit, jak se budou vyvíjet, ale víme, že veškeré energie budou jen a jen dražší. Tato krutá pravda nás pak dovede k otázce „Jak šetřit?“

A pokud si uvědomíte, že tepelné čerpadlo je zařízení, které potřebuje 30 % elektrické energie k tomu, aby vyrobilo 100 % tepelné energie, tak máte jasnou odpověď.



Je to totiž jediný spolehlivý zdroj tepla, který je:



- šetrný k životnímu prostředí

- šetrný k vaší kapse

- bezobslužný...



a který si sám na sebe vydělá.



Pro příklad:



Tepelné čerpadlo je vlastně kotel jako každý jiný, jeho životnost je počítána na asi 25 let. Jestliže toto zařízení v současných cenách dokáže ročně na vytápění domu a ohřevu vody ušetřit asi 25.000 korun ročně, pak za 25 let je to částka 625.000 korun. Přidejte k tomu vlivy inflace, politické.. a reálná úspora je v tu chvíli daleko větší.

Celý článek si můžete přečíst ve vydání 4/2009 časopisu Roubenky a jiné stavby ze dřeva.

